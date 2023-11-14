الجامعة الأمريكية بالقاهرة تحرز فضية كأس العالم للجامعات لكرة السلة 3X3 بقطر

احرزت الجامعة الأمريكية بالقاهرة الميدالية الفضية ببطولة كأس العالم لكرة السلة 3X3 للجامعات والتي أقيمت بدولة قطر خلال الفترة من 8 وحتى 12 نوفمبر الجاري.

وعادت بعثة الجامعة الأمريكية الأمريكية اليوم بعد تحقيق هذا الانجاز وكان في استقبالها المهندس شريف العريان المدير الرياضي للجامعة والأمين العام للجنة الأولمبية المصرية الذي وجه التهنئة للفريق في وجود يورجن مارسيل عميد الطلبة بالجامعة ورئيس البعثة ومحمد هشام مدرب الفريق.

وحصدت الجامعة الأمريكية الميدالية الفضية بعد الخسارة أمام جامعة مونتيري المكسيكية بنتيجة 14-7 في النهائي.

واستهلت الجامعة الأمريكية مشوارها في البطولة بعدما وقعت في المجموعة الثالثة رفقة جامعتي "لينكولن - "الدوحة" وفازت سيدات الجامعة الأمريكية بالمبارتين بنتيجة 16-13، و21-9، لتتصدر المجموعة.

وفي ربع النهائي، فاز الفريق المصري على جامعة اتيسم المكسيكية بنتيجة 15-13، بعدما سجلت سلمى أيمن نجمة الفريق نقطة الفوز من رمية جزاء، قبل أن يتغلب الفريق المصري على جامعة يونيبتيستي الرومانية برمية ثلاثية قاتلة من زينة حسام نجمة الفريق بعدما لجأ الفريقان للوقت الإضافي عقب نهاية أحداث المباراة بالتعادل بنتيجة 16-16.

وشارك في منافسات هذه البطولة أفضل 12 فريقًا وهم أوائل القارت وأفضل فرق جامعية من التصنيف العالمي للعبة.

ومثل فريق كرة السلة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة كلًا من: "زينة حسام - فريدة حسن - نادين عمر - سلمى أيمن"، تحت القيادة الفنية لمحمد هشام "مافيا".

وكان فريق الجامعة الأمريكية بالقاهرة قد صعد لكأس العالم عقب فوزه بالبطولة الأفريقية التي أقيمت بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا شهر يونيو الماضي.

وقد فازت جامعه بريكربثان الكرواتية بالميدالية البرونزية عقب الفوز على جامعة يونيبتيستي الرومانية بنتيجة 17-10.

ومن المقرر، أن تعود البعثة في تمام الحادية عشر مساء اليوم الإثنين وسيكون في استقبالهم كبار المسؤولين بالاتحاد الرياضي المصري للجامعات والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

ووجه عميد الطلبة ورئيس البعثة يورجن مارسيل الشكر للدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور صبحي حسنين نائب رئيس الاتحاد المصري للجامعات والدكتور أشرف صبحي رئيس الاتحاد الأفريقي للجامعات لمجهودهم الكبير في تحقيق هذا الانجاز الذي يؤكد الرؤية الثاقبة لمسؤولي الإدارة الرياضية بالجامعة الأمريكية برئاسة الدكتور أحمد دلال وقيادة المهندس شريف العريان المدير الرياضي بالجامعة وأمين عام اللجنة الأولمبية المصرية.