أسرته ماتت بصاروخ طيارة.. فلسطيني يروي مأساته من مستشفى العريش (فيديو)

قدمت الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة من شمال سيناء، وفي جولتها في مستشفى العريش العام التقت أحد مصابي قطاع غزة ممن يتلقون علاجهم في أكبر مستشفى في المحافظة والذي روى بدوره مأساة عائلته التي رزحت تحت القصف الإسرائيلي في منزلهم.



من جانبه قال حسن شابا فلسطينيا يبلغ من العمر 19 عاما أنه مصاب في قدميه اليمنى واليسرى بكسور وأنه تم نقله لمستشفى العريش العام لتقلي العلاج المناسب له بعد قصف منزله بالصواريخ وأنه قادم من مخيم جباليا حيث قصف منزل عائلته حيث يقطنون في الطابق الأول الأمر الذي أدى لتهدم المنزل عليهم.



وتابع خلال لقاء "عبر" برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة: ON: "في البداية توجهنا للمستشفى الإندونيسي لكن كان مزدحما للغاية ولم ينفع العلاج هناك".



وشرح زوج أخته ما تعرضت له العائلة قائلا: “بيتنا يبعد عن بيته بمسافة 2 ترى وأن سلطات الاحتلال قاموا بعمل حزام ناري على المربع السكني كاملا بينما تعرض منزل زوجته وشقيقيها لصاروخ سقط من طائرة إف 16 وجميع أفراد أسرته البالغ عددها 12 شخصا قضوا في هذا القصف”.



وواصل : “أسرته جميعها تمحوها من السجل المدني وتبقى حسن فقط”، مستطردًا: قضى جميع أفراد أسرته وبعد انتهاء القصف هرعنا برفقة الشباب لانتشال من تبقى وكانت الجثث مرماة في الشوارع داخل المربع السكني ولم نجد سوى حسن كان على قيد الحياة وقمنا بجلب الإسعاف بعد معاناة طويلة استمرت ساعة حنى نقلا للمستشفى الإندونيسي وتلقى الإسعافات الأولية حتى نقل لمصر".



من جانبه التقط اطراف الحديث الدكتور محمد الفقي مدرس مساعد جراحة العظام بجامعة الأزهر الحالة الصحية للشاب الفلسطيني، قائلا: "حسن كان مصابا بكسر مفتوح في عظم الفخذ وجرى تثبيته بمثبت خارجي وكان يحتاج لجراحة دقيقة للغاية وتم إجراء ذلك عبر فريق كامل من طب الزهر وجامعات مختلفة".