مرصد الأزهر: الإسرائيليون يدرسون نفايات فكرية أشبعتهم بالتطرف كتنظيم داعش (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالحليم، الباحث بوحدة الدراسات والبحوث بمرصد الازهر لمكافحة التطرف، إن المرصد يصدر بـ13 لغة ويعمل على دراسة الظواهر الإرهابية من مختلف الجوانب.

وأشار إلى أن المرصد أعد دراسة حول حقيقة كون الإرهابي مريض نفسي أم مشوه فكريًا، وفي النهاية توصلنا أن فكرة قبول الجماعات الإرهابية شخصية مريضة نفسية أمر مستبعد، خاصة وأن الجماعات المتطرفة لا يمكن أن تقبل المرضى النفسيين، لأن هذا يشكل خطر على هذه الجماعات.

وتابع، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الإثنين، أن تنظيم داعش يعمل على تشويه الأفكار لدى تابعيه، من خلال الاجتزاء أو التأويل الخاطئ، كما أن الكيان الصهيوني يعمل على التشويه المعرفي من خلال تشويه المناهج الدراسية.

وتابع أن أدب الطفل العبري يحتوي على الكثير من النفايات الفكرية، والاستعلاء والاحتقار للغير خاصة الشعوب العربية والإسلامية ، وبالتالي فالمناهج العبري تؤدي إلى خروج متطرفين ولفت إلى ان الشعب الإسرائيلي مشبع بالتطرف والإرهاب، بدليل صعود وزراء متطرفين إلى السلطة مثل وزير التراث الذي طالب بإلقاء القنبلة النووية على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة .

حراك لاتيني قوي

فيما قال الدكتور مصطفى البدري، مشرف وحدة اللغة الاسبانية بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن اللغة الإسبانية أحد أكثر اللغات المنتشرة في العالم، حيث يوجد 22 دولة تتحدث باللغة الإسبانية، مشيرًا إلى أن العالم الإسباني فسيح ولا يقتصر على دولة واحدة مثلما يعتقد البعض، ولذلك هي من اللغات الرسمية في الأمم المتحدة.

وتابع أن تاريخ أمريكا اللاتينية في دعم القضية الفلسطينية طويل وحافل، مشيرًا إلى ان أمريكا اللاتينية مكان داعم وجاذب لمجموع اللاجئين والنازحين الذي نزحوا من فلسطين في النصف الثاني من القرن الـ19.

ولفت إلى أن هناك انتفاضة موجودة في أمريكا اللاتينية ضد الانتهاكات الإسرائيلية ، مشيرًا إلى أن كولمبيا طالبت من السفير الإسرائيلي بالاعتذار عن جرائمه ضد الشعب الفلسطيني وطالبته بالرحيل.

وأشار إلى أن الحراك اللاتيني الداعم للقضية الفلسطينية قوي جدًا، مضيفًا أن وحدة رصد اللغة الاسبانية تعمل على توجيه الخطاب والرسائل إلى المجتمع الاسباني ومجتمع أمريكا اللاتينية.

وأضاف أن مرصد الأزهر الشريف هو الوحيد في العالم الذي يعمل بـ13 لغة، ويعمل على قراءة وما يبث على مستوى كافة وسائل الإعلام، ومواجهة التطرف والإرهاب وخلافه.