لميس الحديدي من أمام معبر رفح: هذه هي الروح العظيمة للمصريين (شاهد)

قدمت الإعلامية لميس الحديدي حلقة خاصة من أمام معبر رفح المصري الحدودي الذي يشهد تدفق المستعادات الإغاثية والإنسانية لسكان القطاع، قائلة: "معبر رفح هو النقطة الأقرب لقطاع غزة وهو من المنفذ الوحيد للقطاع على العالم دون سيطرة إسرائيلية، لأن كافة المعابر الأخرى البحرية والبرية للقطاع مسيطر عليها من قبل قوات الاحتلال".



وواصلت عبر برنامجها "برنامج" كلمة أخيرة "الذي تقدمه على شاشة ON:" في حلقة خاصة قدمتها من معبر رفح قائلة: "هذا هو المعبر الذي تعبر عن طريقه منه المساعدات ويتم استقبال الجرحى والمصابين والفلسطينيين من خلاله وأيضا يعبر مزدوجو الجنسية بحسب الاتفاقات ومنه إلى بلادهم بعد ذلك".



وعرضت اصطفاف عربات الإسعاف بالمسعفين من معبر رفح ثم نقلهم عبر عربات الإسعاف إلى مستشفيات وأيضًا شاحنات المساعدات المتدفقة إلى قطاع غزة وعلقت قائلة: "عدد الشاحنات التي عبرت حتى الآن حوالي 800 شاحنة بما يعادل 8 آلاف طنا من المواد الغذائية والإغاثية، وهو لا زال رقم صغير وقليل جدا في مقابل التخفيف من معاناة سكان غزة الرازحين تحت العدوان الاسرائيلي".



ومن أمام المعبر، شرحت الحديدي آلية عبور المساعدات قائلة: "من معبر رفح تمر الشاحانات الخاصة بالمساعدات الغذائية ومنها إلى معبر العوجة الاسرائيلي حتى يتم تفتفيشها من قبل إسرائيل والامم المتحدة بمشاركة مصرية وهي عملية تستغرق وقتا كبيرا جدا في عملية التفتيش ثم تعود الشاحانات إلى بوابة معبر رفح عابرة منهإلى الاراضي الفلسطينية حتى يتم تفريغها على شاحانات الانروا والامم المتحدة توزيعها بعد ذلك".



ولفتت إلى أن عملية التفتيش وألياتها التي تخضع لها قوافل المساعدات تستغرق وقتًا طويلًا، وأن مصر تحاول الدفع بتسريع عمليات التفتيش البيروقراطية حيث إن التفتيش الاسرائيلي يسغرق وقتا كبيرا وعمليات تعطيل ولا تعبر كل المساعدات ويتم إرجاع بعض البضائع.



وأردف: “حجم كبير من البريوراقطية ينجم عنها تعطيل من الجانب الاسرائيلي حتى لاتعبر كل المساعدات إلى الاراضي الفلسطينية، مصر تحاول الدفع بأكبر قدرا من المساعدات سواء الغذائية أو الطبية أو المياه حيث يعاني القطاع من شح المياه مع نفاذ وقود القطاع الذي يعمل على تحلية المياه”.



وأتمت: “هذا المعبر يشهد عمل دؤؤوب وجهد مكقف وشغل على مدار 24 ساعة لتسهيل مرور المساعدات”، ذاكرة أن معبر رفح مخصص بالأساس لعبور الأفراد بينما تعبر البضائع عن معبر كرم أبو سالم والذي يبعد عدد من الكيلومترات من معبر رفح لكن في ظل الأزمة الحالية تعبر منه المساعدات الغذائية والبضائع".



