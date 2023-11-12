الأحد 12 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

وصول أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

معبر رفح
معبر رفح

 وصلت أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح البري، استعدادًا للدخول إلى مصر، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد.

txt

فلسطين تشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح (شاهد)

txt

عاجل.. سيارات إسعاف كويتية تدخل غزة من معبر رفح

 أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن أكثر من 100 فرنسي تمكنوا من الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، كما وجهت فرنسا الشكر للسلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء المواطنين الفرنسيين وعائلاتهم من قطاع غزة.

فرنسا تشكر مصر لجهودها في تسهيل خروج رعاياها عن طريق معبر رفح:

 قالت الوزارة - في بيانها - "تمكنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين والموظفين وأصحاب الحقوق من مغادرة قطاع غزة يومي الإثنين والثلاثاء وهم بأمان في مصر، ليرفع ذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين نظمت فرنسا خروجهم إلى أكثر من مائة". 

 وأضافت الوزارة أن الرعايا الفرنسيين تم تقديم الرعاية لهم من قبل السفارة الفرنسية والقنصلية العامة لفرنسا بالقاهرة وكذلك من قبل فرق من مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية. 

 وأكدت فرنسا مواصلة جهودها خلال الأيام القادمة حتى يمكن لجميع المواطنين الفرنسيين وعائلاتهم مغادرة غزة، موضحة أن هذا الهدف أولوية الجهود الدبلوماسية الفرنسية، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في القدس على تواصل دائم معهم منذ بداية الأزمة وتواصل جهودها بهدف مغادرة الفرنسيين الراغبين في ذلك.

 كما أكدت أن فرنسا تقف بجوار مصر لزيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى سكان قطاع غزة.

مواد متعلقة

فلسطين تشكر مصر على جهودها لإدخال المساعدات عبر معبر رفح (شاهد)

عاجل.. سيارات إسعاف كويتية تدخل غزة من معبر رفح

مفوض الأمم المتحدة يصل معبر رفح البري

التحالف الوطني: "تدفق المساعدات إلى رفح رسالة إنسانية للعالم"

اصطفاف سيارات الإسعاف أمام معبر رفح استعدادًا لاستقبال مصابي غزة

الصحة: مناظرة مجموعات من حاملي الجنسيات الأجنبية في معبر رفح

شاهد.. آخر مستجدات استقبال المساعدات الإنسانية والإغاثية في معبر رفح

وصول دفعة جديدة من مزدوجي الجنسية بغزة إلى معبر رفح البري
الجريدة الورقية