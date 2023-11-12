وصول أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح

وصلت أفواج جديدة من حاملي الجنسيات المزدوجة إلى معبر رفح البري، استعدادًا للدخول إلى مصر، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”، اليوم الأحد.

أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن أكثر من 100 فرنسي تمكنوا من الخروج من قطاع غزة عبر معبر رفح البري، كما وجهت فرنسا الشكر للسلطات المصرية على مساعدتها في إجلاء المواطنين الفرنسيين وعائلاتهم من قطاع غزة.

فرنسا تشكر مصر لجهودها في تسهيل خروج رعاياها عن طريق معبر رفح:

قالت الوزارة - في بيانها - "تمكنت مجموعتان من المواطنين الفرنسيين والموظفين وأصحاب الحقوق من مغادرة قطاع غزة يومي الإثنين والثلاثاء وهم بأمان في مصر، ليرفع ذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين نظمت فرنسا خروجهم إلى أكثر من مائة".

وأضافت الوزارة أن الرعايا الفرنسيين تم تقديم الرعاية لهم من قبل السفارة الفرنسية والقنصلية العامة لفرنسا بالقاهرة وكذلك من قبل فرق من مركز الأزمات والدعم التابع لوزارة أوروبا والشؤون الخارجية.

وأكدت فرنسا مواصلة جهودها خلال الأيام القادمة حتى يمكن لجميع المواطنين الفرنسيين وعائلاتهم مغادرة غزة، موضحة أن هذا الهدف أولوية الجهود الدبلوماسية الفرنسية، مشيرة إلى أن القنصلية العامة في القدس على تواصل دائم معهم منذ بداية الأزمة وتواصل جهودها بهدف مغادرة الفرنسيين الراغبين في ذلك.

كما أكدت أن فرنسا تقف بجوار مصر لزيادة المساعدات الإنسانية وإيصالها إلى سكان قطاع غزة.