البشائر تنهال على غزة.. أمطار غزيرة تنجد العطاشى وتعرقل جرائم الاحتلال

في الوقت الذي يحكم فيه الاحتلال حصاره على قطاع غزة مانعًا المياه والكهرباء والوقود، تأتي السماء ببشائرها بالمياه طوال الأسبوع المقبل، لتسقي العطاشى وتصد جرائم الاحتلال الوحشية التي قاربت من 12 ألف شهيد ونحو 28 ألف مصاب في اليوم الـ 38 للإبادة الحاصلة في الشريط الساحلي الضيق الذي يضم 2.2 مليون فلسطيني.

وتشير التوقعات الجوية العالمية وهيئة الأرصاد الفلسطينية إلى توقعات بهطول أمطار غزيرة ربما تكون في بعض الأحيان رعدية خلال الأسبوع المقبل.

ويشهد قطاع غزة أحوالًا جوية غير مستقرة للغاية الثلاثاء، وتهطل أمطار تكون غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بحدوث الرعد وربما تكون مصحوبة بحبات البرد.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية الفلسطينية بيانًا، أكدت فيه أن البلاد تتأثر بمنخفض جوي، لذا يكون الجو غائمًا جزئيًا الى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة.

أمطار رعدية

وأكدت أن معظم المناطق تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، حيث تهب الرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط في ساعات المساء والليل.

وتتوقع الأرصاد الفلسطينية سقوط زخات من الأمطار على بعض المناطق تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانًا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غائما جزئيا الى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة.

1- تشكل السيول والفيضانات في الاودية والمناطق المنخفضة خاصة المناطق الجنوبية والشرقية.

2- خطر التزحلق على الطرقات.

3- تدني مدى الرؤيا الأفقية.

عرقلة الجرائم

يعرقل الطقس جرائم الاحتلال

وحذر الإعلام العبري من عرقلة الطقس لجيش الاحتلال بسبب قدوم الأجواء الشتوية المصحوبة بأمطار اعتباراً من الثلاثاء 14 نوفمبر، ما يشكل تحدياً لا على القوات الجوية فقط ولكن أيضًا على القوات البرية التي تتنقل في المنازل المدمرة، وهذه الظروف الجوية السيئة لها مخاطر إضافية خطيرة على الجنود.

تتعرض غزة لقصف عنيف منذ السابع من أكتوبر الماضي

11180 شهيدًا

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، أمس الأحد، ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية إلى 11180 شخصا بينهم 4609 أطفال و3100 امرأة بينما بلغ عدد المصابين 28200 شخص.

وأضاف: " توقف 22 مستشفى و49 مركزا صحيا عن العمل في غزة، ودمر الاحتلال 70 مسجدا تدميرا كاملا و153 تدميرا جزئيا كما دمر 3 كنائس".

وأوضح المتحدث: "استهدف الاحتلال قسم العناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي ومبنى الجراحة وقسم الولادة، وفقدنا في مجمع الشفاء الطبي في غزة طفلين من الأطفال الخدج بسبب توقف الإمدادات".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة، وبحسب التقديرات فإن 70% من ضحايا الحرب هم من الأطفال والنساء.

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.