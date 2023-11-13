غداً.. فتح باب التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445هـ - 2024م

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين فى أداء فريضة الحج لموسم 1445هـ - 2024م، اعتبارًا من اليوم 14 نوفمبر الجارى، وحتى يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الجارى، مشيرة إلى أنه لن يلتفت لأى طلب يقدم بعد هذا التاريخ.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الوزارة وضعت عددًا من الشروط الواجب توافرها فى الراغب لأداء فريضة الحج لهذا الموسم منها، أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب، ومسدد الاشتراك السنوى سواء كان عضوًا عاملًا أو منتدبًا، وأن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1/11/2023م، ولم يوقع على الجمعية أو المؤسسة أى جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائى، كما لم يسبق للمتقدم الراغب فى أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته، حيث سيتم التحقق من الحجاج الفائزين فقط عقب إعلان نتيجة القرعة، وذلك من خلال تقديم شهادة التحركات.

سيتم توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية الشروط بدائرة عملها، ويتم استيفاؤه من الراغبين فى الحج والمرافق لهم «بحد أقصى مرافق واحد» من أحد الأقارب، حيث تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية، والتى تراجع البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج، وتوقع على صحتها وتتحمل مسئوليتها فى حال إثبات الجهة الإدارية عدم صحة بيانات المتقدم أو عدم قدرته على أداء فريضة الحج لأسباب صحية وتوقع الجزاءات على الجمعية أو المؤسسة بالحرمان من تقديم طلبات الحج فى الموسم القادم.