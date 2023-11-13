إطلاق المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء الإفريقية

أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وبندكت أوراما، رئيس البنك الإفريقى للتصدير والاستيراد «أفرسيكمبنك»، المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، خلال فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الإفريقى للتجارة البينية التى تُعقد بالقاهرة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أن تدشين المنصة له أهمية كبيرة وأثر فى تحقيق أجندة إفريقيا للتنمية المستدامة، حيث إنها تعزز مشاركة الشركات الإفريقية فى مشروعات البنية التحتية، وتتيح المزيد من الفرص الاستثمارية، وتسهل عملية تبادل المعلومات من أجل توسيع نطاق الشراكات واتفاقيات التوأمة لدفع النمو فى قطاع الهندسة والبناء والمشتريات، والتى كانت مطلبًا من قادة القارة الإفريقية، وهو نفس الأمر الذى شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأهمية تحقيق الاستثمار المطلوب فى البنية التحتية لإفريقيا بسواعد أبناء القارة وشركاتها.

وأضافت أنه من هذا المنطلق فإن المنصة تأتى كاستجابة استراتيجية وفعالة لمعالجة ثلاث فجوات محورية تعرقل الاستفادة من إمكانات القارة الإفريقية الكامنة وهى (فجوة التمويل، والفجوة المعلوماتية، وفجوة المهارات)، وخصوصًا أن فجوة تمويل البنية التحتية فى القارة تُقدر بنحو 170 مليار دولار سنويًا.

وذكرت أن المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة المشتريات والبناء EPC، تعمل على معالجة فجوة التمويل، وذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي، وجذب الاستثمارات فى مجال البنية التحتية، وسد الفجوة المعلوماتية، من خلال تعزيز التواصل بشفافية بين الحكومات والقطاع الخاص وشركاء التنمية الدوليين، ومعالجة فجوة المهارات، عبر توفير الدعم الفنى المقدم وبناء القدرات وتنمية المهارات لبناء قوة عاملة ماهرة.

وأعلنت وزيرة التعاون الدولي، أنه سيتم ربط المنصة الإلكترونية لعقود الهندسة والمشتريات والبناء ببوابة وزارة التعاون الدولى لمشاركة القطاع الخاص.