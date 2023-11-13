السجن 15 سنة لأب ونجليه متهمين بالتخلص من شقيق جارتهم

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، بمعاقبة عامل ونجليه بالسجن المشدد 15 سنة، لاتهامهم بضرب أفضى إلى الموت، إذ اعتدوا على شقيق جارتهم فى قرية الشوبك بـ البدرشين، بسبب اتهامها لهم بالتحرش بها، كما عاقبت المتهم الرابع "حدث" بالسجن 7 سنوات، مع وضع جميع المتهمين تحت مراقبة الشرطة 3 سنوات.

وكشف أمر الإحالة أن المتهم السيد.س، 45 سنة، وأبناءه مصطفى، 24 سنة، وإسلام، 21 سنة، ويوسف، 17 سنة، بقرية الشوبك الغربى، لأنهم فى يوم 12 إبريل 2022 بمنطقة البدرشين، استعرضوا وآخرون مجهولون القوة واستخدموا العنف قبل المجنى عليهم سامية وإخوتها«وائل، وسامح، وياسر، بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير فى إرادتهم لفرض السطوة عليهم، مستخدمين الأسلحة البيضاء، وألقوا الرعب فى نفسهم وفى نفس الأهالى قاطنى منطقة قرية الشوبك الغربى وتكدير أمنهم وسلامتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

وأضاف أمر الإحالة أن بناء على تلك الجريمة وقعت جرائم أخرى، وهى أنهم قتلوا عمدًا المجنى عليه «سامح جمال» مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التخلص منه على إثر خلاف استمر بينهم، وتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده، وما إن ظفروا به حتى انهالوا عليه بالأسلحة البيضاء وضربه المتهم الثانى ضربة برأسه، قاصدين إزهاق روحه، وتسببوا فى إصابة المجنى عليه وائل بعاهة مستديمة، وحازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وبلطة.