غدًا.. إعادة محاكمة متهم فى "أحداث الصف"

تستأنف غدًا الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر، نظر إعادة محاكمة متهم مع آخرين سبق الحكم عليهم، فى تبادل إطلاق النار، وقطع الطريق والتجمهر، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 8 آخرين.

القضية تعود إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف العائلة الأولي بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

اخلاء سبيل الطبيب المتهم بالإعتداء على البلوجر "آية الزيني"



أمرت جهات التحقيق بمدينة أكتوبر، بإخلاء سبيل المتهم "ع. ا" طبيب طوارئ بإحدى المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر، والمتهم بهتك عرض البلوجر "آية الزيني"، من ديوان القسم بضمان محل إقامته ما لم يكن مطلوبًا لسبب قانوني آخر بضمان محل إقامته.

وقد حققت النيابة العامة بأكتوبر، مع المتهم بالتحرش بالبلوجر "آية الزيني"،عن تفاصيل ما حدث بينهما في غرفة الكشف داخل إحدى المستشفيات بمدينة السادس من أكتوبر.



وقد قال "ع. ا" طبيب طوارئ بالمستشفى، إنه تلقى اتصالًا هاتفيًا من ممرض بالطوارئ بعد انتهاءه من صلاة الفجر فتوجه إلى المستشفى، ثم وجد المريضة "آية الزيني" وشرحت له بأنها تعاني من آلام شديدة في المعدة، وطلب من صديقها الخروج وأثناء الكشف عليها وعلى جسدها والجانب اليمين واليسار نصحها بالتوجه إلى طبيب متخصص ليفاجئ بتعديها عليه بالسباب.



كما اضاف الطبيب في القضية رقم 12300 لسنة 2023 جنح أول 6 أكتوبر، والمتهم فيها بهتك عرض البلوجر "آية الزيني" بالقوة إنه يعمل طبيب بشري وممارس عام طوارئ بالمستشفى، وقد قال خلال التحقيقات: اللي حصل إن أنا دكتور نائب طوارئ بالمستشفى ويوم الاثنين 2023/11/6، أنا كان عندي نبطشية في المستشفى من الساعة 9 بليل للساعة 9 الصبح، ودي أصلا مكنتش نبطشيتي أنا كنت نازل مكان واحدة زميلتي، وبعدين على حوالي الساعة 5 أو 5:30 الفجر كنت بصلي الفجر في المسجد اللي في المستشفى، وبعدين رحت على السكن بتاعي اللي في المستشفى، وبصيت على تليفوني لاقيت رقم متصل بيا مش متسجل.



كما أضاف: أنا متعود أي رقم غريب بيتصل بيا الفجر يبقي أكيد الطوارئ عايزيني فرحت على طول على غرفة الطوارئ، فلاقيت ممرضين واقفين على الكونتر وكان في بنت نايمة على السرير، وواقف جنبها ولد، رحت للبنت عشان أشوف مشكلتها، فقالتلي أن هي عندها ألم أسفل السرة في منطقة البطن وفي ضهرها، فبدأت اسألها أسئلة طبية عشان أعرف حالتها".

