الإعدام للمتهم بإنهاء حياة صغير لسرقة التوك توك في الدقهلية

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الأثنين، بإعدام عاطل بعد موافقة فضيلة مفتي الجمهورية، لاتهامه باستدرج طفل وقتله ، بغرض سرقة توك توك يعمل عليه ومملوك لوالده، بقرية ديمشلت التابعة لمركز دكرنس، بمحافظة الدقهلية.



صدر الحكم برئاسة المستشار السعودي يوسف الشربيني، رئيس الدائرة، وعضوية المستشارين عبد الله عبد الله مطاوع، ومحمد منسي عبد الرحمن، والسيد عبده منصور، وأمانة سر محمود السيد محمود، والسيد مصطفى، وذلك في القضية رقم 11919 لسنة 2023 جنايات مركز دكرنس، والمقيدة برقم 1390 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.



وكان المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، أحال المتهم إبراهيم.إ.ا. وشهرته أبو نعمة، عامل عادي، ويبلغ من العمر 34 عامًا، ومقيم قرية ديمشلت مركز دكرنس، للمحاكمة الجنائية محبوسًا، لأنه في يوم 30/4/2023 قتل المجني عليه الطفل إبراهيم نادر السيد يونس من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن ضربه على رأسه بأداة حديدة ثلاث ضربات قاصدا إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.



وإقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنه في ذات الزمان والمكان سرق المنقولات الدراجة البخارية والهاتف الجوال المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه بالطريق العام، وذلك حال إستقلال المجني عليه الدراجة البخارية قيادته، وما أن أتم جريمته تمكن بتلك الوسيلة من إتمام جريمته من الإستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات، وأحرز وحاز أداة حديدة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.