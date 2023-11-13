الإثنين 13 نوفمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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إقالة وزيرة الداخلية البريطانية صدى صوت لمطالب الملايين الرافضين لسياسات الاحتلال.. فيديو

مظاهرات في لندن تطالب
مظاهرات في لندن تطالب بإيقاف الإبادة الجماعية للفلسطينيين

قالت النائبة أميرة صابر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن أحداث غزة كشفت أن هناك كيل بمكيالين في عدد من الدول الغربية والأمم المتحدة، مؤكدة أن إقالة وزيرة داخلية بريطانيا بسبب اعتراضها على ما فعلته الشرطة مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن واصفة إياها بأنها مسيرات الكراهية، يدل على الحالة السياسية في لندن.

وأشارت إلى أن ما شهدته الحكومة البريطانية، يدل على أن الشعوب هي القادمة، لافتة إلى أن إقالة وزيرة داخلية بريطانية خطوة لما هو قادم في العديد من الدول الغربية بعد التحول اللافت تجاه القضية الفلسطينية.

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أضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد، أن الحكومة البريطانية تحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه الفترات المقبلة، مشيرة إلى أن هناك حالة من التخبط وازدواجية في المعايير داخل بريطانيا مع الدعم الكبير لإسرائيل في حربها على غزة.

 ولفتت إلى أن إقالة وزيرة داخلية بريطانيا بسبب اعتراضها على ما فعلته الشرطة مع المسيرات المؤيدة للفلسطينيين في لندن، يدل على الحالة السياسية في لندن، مشيرة إلى أنه يوجد مظاهرات مليونية في دول أوروبية في أكبر عواصم العالم للتنديد بما تفعله إسرائيل من حرب وحشية على قطاع غزة، مؤكدة أنه لا يوجد رد فعل من المؤسسات الأممية تجاه ما يعانيه سكان قطاع غزة.

وشددت على أنه لم يعد مقبولا أن يأتي أحد يسأل من أي جهة أو منظمة عن ملف حقوق الإنسان في مصر ولابد النظر لما يحدث في أوروبا وما تفعله إسرائيل من انتهاكات ضد المدنيين، مبينة أن هناك دولا تدعي الديمقراطية ولا تنفذها.

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