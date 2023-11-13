المؤبد لـ 3 متهمين بالإتجار في المخدرات بالسلام

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة 3 متهمين بالاتجار فى المواد المخدرة، بالسجن المؤبد وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شريف وعضوية المستشارين أبو المجد أحمد علي ومحمد منیر أمین.

وتضمن أمر الإحالـــــة في القضية رقم 1531 لسنة 2023 جنايات السلام ثان والمقيدة برقم 65 لسنة 2023 كلي شرق القاهرة.

وذلك بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات اتهمت النيابة العامة: محمد أحمد محمد خليفة - هارب - ومحمود كمال ومحمد زكريا محمد جاد الكريم وطاهر مصطفى محمد.

وكشفت تحقيقات النيابى أنه بتاريخ 2/2/ 2023 في منطقة السلام بمحافظة القاهرة تمكن رجال الأمن من القبض على تشكيلا عصابيا كان من غرضه الإتجار في الجواهر المخدرة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأحرز المتهمون جوهر مخدرا - الحشيش - بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا على النحو المبين بالأوراق.