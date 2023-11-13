موعد مباراة منتخب السعودية وباكستان في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم

يستعد منتخب السعودية لمواجهة باكستان يوم الخميس المقبل في إطار منافسات المرحلة الثانية من تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويستضيف منتخب السعودية، نظيره الباكستاني يوم 16 نوفمبر، على استاد نادي الفتح بالأحساء على أن يواجه منتخب السعودية نظيره الأردن، في الحادي والعشرين من نفس الشهر، على ملعب عمّان الدولي.

قائمة منتخب السعودية

أعلن المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني، قائمة منتخب السعودية خلال فترة التوقف لشهر نوفمبر لخوض مباراتي باكستان والأردن وجاءت كالتالي:

"محمد العويس، نواف العقيدي، راغد نجار، حامد يوسف، ياسر الشهراني، وليد الأحمد، عون السلولي، علي البليهي، عبد الإله العمري، حسان تمبكتي، سعود عبد الحميد، معاذ فقيهي، حسن كادش، فواز اليامي، مختار علي، عبد الإله المالكي، علي هزازي، عيد المولد، ناصر الدوسري، فيصل الغامدي، عباس الحسن، سالم الدوسري، عبد الرحمن غريب، أيمن يحيى، محمد مران، عبدالله رديف، طلال حاجي، صالح الشهري