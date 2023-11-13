على الطريقة الإسبانية.. حضري سلطة البطاطس اللذيذة

سلطة البطاطس من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكنك تحضيرها إذا كنت تتبع نظام صحي لخسارة الوزن، فتعمل على مليء المعدة والشعور بالشبع فترة طويلة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل سلطة البطاطس على الطريقة الإسبانية اللذيذة.

سلطة البطاطس على الطريقة الإسبانية

طرية عمل سلطة البطاطس على الطريقة الإسبانية

المقادير

- البطاطس : 3 حبات

- الخل : ربع كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- المايونيز (لايت) : كوب

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة)

- البصل : كوب (مفروم)

- الزعتر : ملعقة كبيرة (مفروم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

طريقة التحضير

اخلطي الخل والعسل والزعفران في وعاء، ثم ضعيه على النار على حرارة عالية ثم ارفعيه على الفور واتركيه حتى يبرد.

امزجي المايونيز مع الثوم مع الخليط السابق في وعاء وتبليه بالملح والفلفل.

اسلقي البطاطس في ماء مغلي حتى تصبح طرية، وقطعيها إلى شرائح صغيرة، وضعيها في وعاء وأضيفي عليها خليط المايونيز والزعفران مع إضافة الطماطم، والبصل، والزعتر، والبقدونس.

اسكبيها في طبق التقديم وزينيها بقطع من البقدونس.