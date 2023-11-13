عاجل
يُصيب الأطفال وكبار السن.. أعراض الفيروس المخلوي التنفسي
الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

على الطريقة الإسبانية.. حضري سلطة البطاطس اللذيذة

سلطة البطاطس على
سلطة البطاطس على الطريقة الإسبانية

سلطة البطاطس من الوصفات السهلة والسريعة التي يمكنك تحضيرها إذا كنت تتبع نظام صحي لخسارة الوزن، فتعمل على مليء المعدة والشعور بالشبع فترة طويلة، ولذلك نقدم لك طريقة عمل سلطة البطاطس على الطريقة الإسبانية اللذيذة.

 

 سلطة البطاطس على الطريقة الإسبانية

طرية عمل سلطة البطاطس على الطريقة الإسبانية

المقادير

- البطاطس : 3 حبات

- الخل : ربع كوب

- العسل : ملعقة كبيرة

- الزعفران : نصف ملعقة صغيرة

- المايونيز (لايت) : كوب

- الثوم : ملعقة كبيرة (مفروم)

- طماطم : 1 حبة (مفرومة)

- البصل : كوب (مفروم)

- الزعتر : ملعقة كبيرة (مفروم)

- بقدونس : ربع كوب (مفروم)

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة (مطحون)

 

طريقة التحضير

اخلطي الخل والعسل والزعفران في وعاء، ثم ضعيه على النار على حرارة عالية ثم ارفعيه على الفور واتركيه حتى يبرد.

امزجي المايونيز مع الثوم مع الخليط السابق في وعاء وتبليه بالملح والفلفل.

اسلقي البطاطس في ماء مغلي حتى تصبح طرية، وقطعيها إلى شرائح صغيرة، وضعيها في وعاء وأضيفي عليها خليط المايونيز والزعفران مع إضافة الطماطم، والبصل، والزعتر، والبقدونس.

اسكبيها في طبق التقديم وزينيها بقطع من البقدونس.

مواد متعلقة

بعد مقاطعة السلع| طريقة عمل بوسطن كريم في المنزل

حلوى فلسطينية| طريقة عمل الكنافة النابلسية الشهية

ملابس لن تنتهي موضتها أبدًا.. وفري فلوسك واظهري بإطلالة عصرية في الشتاء

غير متوقعه.. 7 ألوان تتصدر موضة خريف وشتاء 2024

أضيفي لمستك وحضري بقلاوة بالفستق اللذيذة

جددي سفرتك وحضري صينية شاورما الدجاج بالقشطة

يعالج الهالات السوداء ويحمي من الشيخوخة| اصنعي ماسك القهوة السحري في منزلك

حلوى صحية للانش بوكس| طريقة عمل كيك المشمش المجفف
الجريدة الورقية