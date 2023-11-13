الصيد يواصل مسلسل التألق ببطولة دوري المرتبط لكرة الطائرة

حقق فريق 15سنة ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق مصر للبترول بنتيجة 1/3 فى المباراة التى جمعت الفريقين على ملعب صالة جامعة القاهرة ضمن منافسات دورى المرتبط.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين مصطفى شريف ،على وفائى،عمران اشرف ،ياسين على ،كريم مدنى ،يوسف مطر،زياد عبدالكريم ،حمزة احمد ،عمر جودة، يوسف النحاس،عمر احمد ،عبد الله احمد ،حسن زعتر،كريم سيد ،كريم عبد الغنى، اياد كريم،سيف باسم ،ياسين عمرو ،مالك وائل ، يوسف احمد.

الجهاز الفنى والادارى:

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع، محمود مجاهد مدير فني الفريق، هشام عبد الله مدرب الفريق، يوسف خالد محلل تقني ، وائل حسين مدرب أحمال،دكتوراحمد الزيات طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الإداري، هاني عارف اداري القطاع،مسعد جمعه خدمات معاونة.

فريق 2012 للكرة الطائرة بنادي الصيد



وفى سياق اخر، استطاع فريق 2012 ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى الفوز على فريق الزمالك بنتيجة 1/2 فى اولى مباريات الفريق ببطولة منطقة الجيزة والتى اقيمت على ملعب صيد الدقى

ضمت قائمة الفريق اللاعبين: انس محمود ،احمد محمود ،ياسين مصطفي ،احمد مصطفى ،شريف الحجار،احمد محمد ،طارق حسين ،احمد اشرف ،احمد صفوان ،يوسف سمير،ياسين محمد فؤاد ،ياسين خالد ،علي حسنى ،مالك حلمى ،عمر كريم ،يوسف محمد

الجهاز الفنى والادارى :

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع، عمرو احمد عبد القادر مدرب الفريق ،دكتورمحمد قاسم طبيب الفريق، شعبان عبد الصبورالمدير الإداري، هاني عارف اداري القطاع،مسعد جمعه خدمات معاونة.

فريق 10 سنوات للكرة الطائرة بنادي الصيد



كما فاز فريق 10سنوات ناشئين للكرة الطائرة بصيد الدقى على فريق ايسترن كومبانى بنتيجة 0/3 فى اولى مباريات الفريق ببطولة المنطقة والتى اقيمت على ملعب نادى الزمالك.

ضمت قائمة الفريق اللاعبين زين الدين طارق ،احمد طارق ،اسر عمرو ،ادم حلمي ،ابراهيم شريف ،ادم حسن ،فهد عبدالحكيم ،يوسف ابراهيم ،مالك عبدالله ،يوسف حاتم ،زين محسن ،عزالدين مصطفي ،حسن عمرو ،حسن احمد

الجهاز الفنى والادارى:

محمود غزال رئيس الجهاز، جاسر نشأت مدير القطاع، هشام رشاد مدرب الفريق ،دكتورمحمد قاسم طبيب الفريق، شعبان عبد الصبور المدير الإداري، هاني عارف اداري القطاع، مسعد جمعه خدمات معاونة.