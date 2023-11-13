جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعلن اغتيال قيادات كبيرة في حماس

أعلن "جيش الاحتلال الإسرائيلي والشاباك"، اغتيال قائد فرقة المقاومة للدبابات التابعة لحماس في لواء خان يونس يعقوب عاشور، والرئيس السابق للمخابرات العسكرية للحركة محمد خميس دبابش، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

وبحسب البيان، تم تنفيذ عملية اغتيال عاشور باستخدام طائرات مقاتلة وبأوامر من الشاباك.

وأشار البيان الذي أكد اغتيال دبابش إلى أنه عمل خلال العامين الماضيين ممثلا لحركة حماس في اجتماعات الفصائل الوطنية والإسلامية في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، تدمير دبابة إسرائيلية في جنوب غرب مدينة غزة.

وقالت كتائب القسام، إنها استهدفت قوات العدو المتوغلة في محور جنوب غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

الاحتلال الإسرائيلي يستهدف مبنى القدس بمستشفى الشفاء في غزة

واصل "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، عدوانه على مستشفى الشفاء في قطاع غزة، واستهدف مبنى "القدس" في المستشفى، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، السبت.

وتسبب القصف الإسرائيلي على مستشفى الشفاء، في اشتعال النيران فيه.

وأكد مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة محمد أبو سلمية، في وقت سابق من اليوم السبت أن المستشفى مكدس بجثث الشهداء وسيحاولون دفنهم فيها.

وقال مدير مجمع الشفاء الطبي وهو الأكبر في قطاع غزة، إن ساعات فقط هي الفاصلة بين المرضى والموت، جراء الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي ضدهم.

وأوضح "أبو سلمية"، أن العالم يشاهدنا ونحن نموت ولسنا أرقامًا، مُشيرًا إلى أن "جثث الشهداء متكدسة وسنُحاول دفنهم داخل المستشفى".

في السياق نفسه، أوضح وكيل وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أن قوات الاحتلال استهدفت الساحات الداخلية لمجمع الشفاء ما أدى إلى اندلاع الحرائق، مشيرًا إلى أن الموت سيكون نتيجة الحرق وليس العطش.