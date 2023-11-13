" تيقن وتأكد " ندوة عن مستقبل الذكاء الاصطناعي بالمركز الأستكشافى للعلوم بقنا

أكد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، أن العالم يشهد حالياً تطوراً كبيراً وغير مسبوق فيما يخص الذكاء الاصطناعي، والذي أصبح واقعاً فعلياً يتصل بمختلف المجالات.

مشددا على أهمية الذكاء الاصطناعي فى كونه أداة مساعدة بجانب العنصر البشري لتسريع المهمة وليس لإنجازها بشكل كلي، كما أوضح في المقابل أبرز الاستخدامات السلبية لتلك التقنيات عبر ما يعرف بتقنية deep fake لتغيير صور وأصوات الأشخاص، لافتًا إلى وجود تطبيقات يمكنها تقديم معلومات مغلوطة بما قد يعد تضليلًا للآخرين.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مدرسة سيدى عبدالرحيم الاعدادية بنين اليوم بعنوان ( تيقن وتأكد) فى إطار مبادرة الذكاء الاصطناعي مستقبل العالم وخدمة البشرية بالمركز الأستكشافى للعلوم والتكنولوجيا، وحاضر في الندوة الدكتورة هالة خير سنارى أستاذ الصحة النفسية كلية التربية بجامعة جنوب الوادي وبحضور وفاء رشاد مدير عام ادارة قنا التعليمية والدكتور محمد عيد مدير المركز الأستكشافى والدكتورة اميمة البدرى نائب مدير المركز وأسامة قدوس مصطفي مدير ادارة العلاقات العامة بالمديرية والاعلامى محمود تغيان وسهير على مدير مدرسة سيدى عبدالرحيم الاعدادية بنين ورضوى ابراهيم منسق الندوة ولفيف من القيادات التعليمية وعدد من طلاب المدارس.

وأوضح الدكتور محمد السيد الى أن الندوة تناولت مفهوم الذكاء الإصطناعي وأنواعه وإيجابياته وسلبياته، وكذا علاقته بالعملية التعليمية في ظل التغيرات المعاصرة والتكنولوجية الحديثة.

مضيفاً أن أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات التقنية المتطورة والذكاء الاصطناعي والأخذ بكافة الجوانب الإيجابية له والبعد عن الأستخدام السيئ للتكنولوجيا والتحقق من كل ما يتم مشاهدته عبر وسائل التواصل الاجتماعي لخلق جيل واعٍ وعلى قدر كبير من المعرفة .

وقالت الدكتورة هالة خير سنارى ان التكنولوجيا الحديثة والهواتف الذكية لها إيجابيات وسلبيات وان الذكاء الاصطناعي أصبح يستخدم في العديد من المجالات المختلفة حيث مكن استخدامه لتحليل البيانات واتخاذ القرارات ومساعدة البشر في القيام بالمهام اليومية بطريقة أكثر فاعلية وكفاءة ، مضيفة ان الهواتف الذكية والتطبيقات الحديثة أيضاً لها بعض العيوب منها إهدار الوقت والمال وكذلك العديد من الأضرار البصرية والسمعية واكتساب السلوكيات الخاطئة خاصة لدى النشء .