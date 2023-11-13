سلطة البطاطس المشوية مع الخضار للوقاية من سرطان الثدي

تشكل الوجبة الغذائية في صحة المرأة لتعزز مناعتها وتجنب العديد من الأمراض لذا تفضل تحضيرها بمكونات طبيعية متعددة العناصر لتفيد صحتها وصحة أسرتها.

وتحتوي البطاطس على العديد من الفوائد الغذائية، وتعد مصدرًا غنيًا بالكربوهيدرات الصحية والألياف الغذائية التي تساهم في تحسين عملية الهضم والحفاظ على صحة الجهاز الهضمي. كما تحتوي على فيتامين سي الذي يعزز جهاز المناعة ويعمل كمضاد أكسدة قوي لمكافحة الضرر الناتج عن الجذور الحرة في الجسم.

واليوم نقدم لكٍ وصفة شهية مفيدة لصحتك وصحة ابنائك للوقاية من الإصابة بسرطان الثدي.

المقادير

- البطاطس : 2 كيلو (مقطعة أنصاف)

- الذرة : 2 حبة (مع الحفاظ على القشر)

- الفلفل الملوّن : 3 حبات (مقطع مكعبات)

- الكمون : نصف ملعقة صغيرة

- مسحوق الفلفل الحار : ربع ملعقة صغيرة

- ملح خشن : ملعقة كبيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

- الشبت : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم + كمية إضافية للزينة)

- البصل الأخضر : عود (مقطع شرائح رقيقة / للتزيين)

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

طريقة التحضير

سخني الفرن على درجة حرارة 240 مئوية.

اخلطي البطاطس مع الفلفل الحلو، والكمون، والفلفل الحار، والملح، والفلفل الأسود، والشبت المفروم، وزيت الزيتون حتى تتغطى تماماً.

وزعي البطاطس في صينية فرن ووزعي الخضراوات في طبقة واحدة مع ترك مساحة فارغة للذرة ثم ضعي كوز الذرة في صينية الفرن.

أدخلي الصينية على الرف الأوسط في الفرن واشوي الخضار لمدة 30 دقيقة ثم ارفعي الذرة واتركيها جانباً وضعي الصينية في الفرن واطهي المزيج لمدة 30 دقيقة أخرى أو حتى تصبح البطاطس طرية.

بينما يتم شوي الخضار قومي بإزالة القشرة من الذرة.

عندما تنضج البطاطس بشكل كافٍ ليسهل اختراقها بشوكة قومي بإخراج الصينية من الفرن ثم أضيفي حبات الذرة، والشبت الطازج، والبصل الأخضر المتبقي لتزيين السلطة.