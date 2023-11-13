وكيل تعليم كفر الشيخ يكرم المتميزين والفائزين على مستوى الجمهورية

كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ محمد عبدالله، التوجيهات المميزة التي حصدت المراكز الأولى على مستوى الجمهورية في كافة المسابقات التي شاركت بها، وذلك بحضور مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبد الملك، موجه أول مركزي، وفوزي الطنويي، مدير إدارة العلاقات العامة بالمديرية، وهاني حمدان، مدير غرفة عمليات المديرية.

وكرم وكيل الوزارة أصحاب المركز الأول على مستوى الجمهورية في مراكز تنمية القدرات والمبدعين، للعام الثالث على التوالي والذي حصلت عليه إدارة بلطيم، والمركز الأول والثاني والثالث والرابع والثامن والتاسع في كافة المسابقات الفنية للعام الدراسي 2023.

كما كرم الفائزين في مسابقة ازربيجان، وكرم الفائزين في مسابقة لمحات من الهند، بالإضافة إلى تكريم المعلمين والمشرفين والموجهين، المشاركين في تحقيق هذه الإنجازات التي أشاد بها وكيل الوزارة ،والتي تعكس مدى إيمان معلمي التربية الفنية برسالتهم التربوية في تنمية الذوق العام واكتشاف وصقل المواهب.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة جعل مادة التربية الفنية مادة جذب للطالب يخرج بها إبداعاته وجعل تلك الإبداعات انعكاس للمحيط الاجتماعي والبيئة التي ينتمي إليها، مقدما الشكر،والتقدير للجميع ودرع التميز لإدارة بلطيم التعليمية.