وكيل صحة الشرقية يتفقد المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة بمنيا القمح

تفقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أعمال الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة بمركز ومدينة منيا القمح، في يومها الـ١٤٢ على التوالي، والتي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، ووجه وزير الصحة بمد المبادرة ١٠٠ يوم آخري تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، لاستفادة اكبر عدد من المواطنين بالخدمات المقدمة ضمن المبادرة الرئاسية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالشرقية انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، بمركز طب الأسرة بالجديدة، ووحدة طب الأسرة بالقراقرة، التابعان للإدارة الصحية بمنيا القمح، حيث تم التأكد من توافر المستلزمات اللازمة للعمل، وتوافر الأدوية الخاصة بطب الأسرة، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، واجراء كافة الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية ١٠٠ مليون صحة، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، متابعاً مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الالكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان.

وكلف وكيل وزارة الصحة مدير الإدارة الصحية بمنيا القمح بصرف مكافأة مالية للممرضة المكلفة بالنوبتجية بوحدة القراقرة، نظراً لكفاءتها في أداء العمل والالمام بكافة البيانات الخاصة بمؤشرات العمل، وعملها المخلص في تحقيق المستهدف المطلوب بالمبادرات الرئاسية لوصول الخدمة لجميع المواطنين المستحقين.

كما تفقد «مسعود» الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين، بمركز طب الأسرة بالجديدة، مثل قسمي الكلى الصناعى والعلاج الطبيعي، وقام بالمرور على وحدة معالجة المياه الخاصة بالغسيل الكلوي، والتأكد من إجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، مؤكداً على أهمية تدوين كافة البيانات على الفلاتر الموجودة بالمحطة، متفقدا صيدلية المركز، ومؤكداً على أهمية ترشيد استهلاك المضادات الحيوية، حفاظاً على صحة المرضى، فيما أكد على الفرق الطبية والرائدات الريفيات باستمرار اجراء الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.

وقال هشام مسعود بأن المبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة يستمر تنفيذها بالمحافظة حتى أول ديسمبر ٢٠٢٣، والتي يتم من خلالها تكثيف انتشار فرق المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة "١٠٠ مليون صحة"، وتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة، بجانب تكثيف اجراء القوافل الطبية، وأعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، وخدمات تنظيم الأسرة، وإجراء المسح الميداني لرفع نسب التغطية للتطعيمات الروتينية بالمنازل، وتطعيم الأطفال المختلفين منهم من عمر يوم وحتي ٥ سنوات، مع التأكيد على ضمان جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين بجميع المنشآت الصحية بمحافظة الشرقية.

كما أشار "مسعود" بأن مبادرة ١٠٠ يوم صحة تعد نتاج وبلورة لخدمات المبادرات الرئاسية ١٠٠ مليون صحة، وتسعى إلى التوسع في تقديم خدمات مبادرات الصحة العامة، وتكثيف العمل بها خلال مدة زمنية قصيرة تصل إلى ١٠٠ يوم، مع ضمان إتاحة الخدمات بالجودة المطلوبة لجميع الفئات المستهدفة، مع التأكيد على استمرارية وجودة نظم الإحالة والتشخيص والعلاج، وتهدف مبادره ١٠٠ يوم صحة إلى تكثيف التوعية بالخدمات المقدمة من وزارة الصحه والسكان، وتضافر الجهود بين جميع الجهات المعنية، لضمان إتاحة وجودة الخدمات للمنتفعين، سواء من المصريين أو غير المصريين المقيمين على الأراضي المصرية.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، إلي أن وزارة الصحة والسكان، خصصت الخط الساخن رقم ١٥٣٣٥، للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة ١٠٠ يوم صحة، حرصاً منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، حفاظاً علي صحتهم وسلامتهم.