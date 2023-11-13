"المواطنة والمشاركة السياسية" ندوة بكلية الألسن فى الفيوم

شهدت الدكتورة نجلاء سعد القائم بأعمال عميد كلية الألسن بالفيوم ، الندوة التي نظمتها الكلية بالتعاون مع مركز إعلام الفيوم بعنوان "المواطنة والمشاركة السياسية"تحت رعاية الدكتورياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حضر الندوة الدكتورة أمل يوسف رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، والدكتورة نهير الشوشاني مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، والدكتور محمد عبد الرحمن منسق الأنشطة الطلابية بالكلية، وسهام مصطفى مدير مركز إعلام الفيوم، و نادية ابو طالب المسؤول الاعلامي بمركز إعلام الفيوم، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب الحاضرين، وذلك اليوم الإثنين بمقر الكلية.

صرحت الدكتورة نجلاء سعد أن الندوة تهدف لنشر الوعي بمفهوم المشاركة السياسية، ووجهت الطلاب بضرورة الحرص على المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بغض النظر عن توجهاتهم وآرائهم من أجل الإسهام الحقيقي في بناء الوطن.

وأشارت إلى أن الشباب يمثل قوة لا يستهان بها، وعليهم التعبير عن أفكارهم وطرحها أمام المسؤولين للعمل على حل المشكلات الراهنة.

من جانبها وجهت الدكتورة أمل يوسف الشباب بضرورة تفنيد الشائعات المنتشرة حولهم، وعدم المساهمة في ترويجها، والتثبت من المعلومات بشكل واف لكى لا يكونوا فريسة سهلة للاستعمار الفكري والثقافي.

مشيرة إلى ضرورة تحمل الشباب لمسؤوليتهم تجاه وطنهم، والتزود بالافكار الإيجابية، واكتساب المهارات والمعارف اللازمة، ليصبحوا قادرين على قيادة سفينة الوطن مستقبلا في مختلف المجالات.

وتناولت الدكتورة نهير الشوشاني شرح مفهوم المواطنة بوصفه تعبيرًا عن التعايش السلمي بين أفراد المجتمع من خلال سيادة القانون، والالتزام بمبادئ الديمقراطية، ونبذ التمييز بناء على اللون أو الجنس أو الدين، والانتماء للوطن والمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية.

المشاركة فى العمل المجتمعى

كما دعت الطلاب للمشاركة في العمل المجتمعي والتطوع بمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والنقابات المختلفة.

وتحدثت سهام مصطفى حول دور الشباب المحوري في الحياة السياسية والتأثير في مستقبل الوطن.

وأشارت إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في صنع القرار، واستغلال الشباب لحقوقهم التي كفلها لهم الدستور المصري، كما وجهت بضرورة الحفاظ على القيم المجتمعية السلمية، والحرص على العلم والمعرفة والقراءة.

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