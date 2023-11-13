منتخب السعودية يُجهز خالد الغنام ببرنامج تأهيلي خاص استعدادًا لتصفيات آسيا

يحرص الجهاز الفنى لمنتخب السعودية على خوض الأخضر للتدريبات الصباحية والمسائية على فترتين ضمن البرنامج التحضيري استعدادًا لمواجهتي باكستان والأردن في الجولتين الأولى والثانية بالدور الثاني ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.





مران المنتخب السعودي:



واستعاد منتخب السعودية إلى خدمات اللاعب خالد الغنام في تدريبات الأخضر الصباحية اليوم الإثنين الموافق 13 نوفمبر 2023، بمعسكره الحالى.

كما يواصل زميله سالم الدوسري، قائد منتخب السعودية، برنامجه العلاجي رفقة الجهاز الطبي للأخضر فى بمعسكر الأحساء.

وتم استدعاء خالد الغنام بدلًا من أيمن يحيى لعدم جاهزيته الطبية، فيما غاب سالم الدوسري عن التدريبات لليوم الثاني بسبب معاناته من إصابة تعرض لها مع الهلال فى الدوري السعودي.





الإيطالي روبرتو مانشيني:

وقام المدير الفنى لمنتخب السعودية بتقسيم مران المنتخب السعودي إلى فترتين صباحية، ومسائية على الملعب الرديف في نادي الفتح، فيما شهدت البداية التنبيه على النواحى التكتيكية ثم التمرير قبل أن يطبق مانشيني تمارين الإطالة.