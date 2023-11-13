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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

صلاح عبدالله يكتب اسمه في قائمة "العتاولة "

صلاح عبدالله
صلاح عبدالله

يتسعد النجم الكبير صلاح عبد الله لتصوير مسلسله الجديد الذي يحمل اسم "العتاولة"، بطولة النجم أحمد السقا، ومن المقرر أن يتم عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل.

 

"العتاولة" تدور أحداثه حول في إطار اجتماعي شعبي، ومن بطولة النجم أحمد السقا ، والنجم طارق لطفي، مس كساب ، حنان يوسف، هدي الإتربي، باسم سمرة ، ومن تأليف هشام هلال وإخراج  أحمد خالد موسي . وكشفت الشركة المنتجة انه يحري في الوقت الحالي ترشيح والتعاقد مع باقي فريق المسلسل لبدء التصوير قربيًا.

صلاح عبدالله - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو
النجم الكبير صلاح عبد الله 

 ويذكر أن شارك النجم الكبير صلاح عبد الله في مسلسل "السفاح" من بطولة النجم أحمد فهمي وتأليف محمد صلاح عزب ، وإخراج هادي البجوري ، وشارك في البطولة كل من حنان يوسف ، وباسم سمرة ، ركين سعد ، داليا شوقي ، ميمي جمال ، جيهان الشماشرجي، محمد عبد العظيم ، وعدد كبير من النجوم.

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النجم الكبير صلاح عبد الله 

كما شارك النجم الكبير صلاح عبد الله في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل "تلت التلاتة، بطولة النجمة غادة عبد الرازق، وشارك عدد كبير من نجوم الفن منهم ، مي سليم ، ليلي زاهر، الراحل مصطفي درويش، العمل من تأليف هبة الحسيني، وإخراج حسن صالح.

كما شارك النجم الكبير صلاح عبد الله في مسلسل "جت سليمة" بطولة النجمة دنيا سمير غانم  وعدد كبير من النجوم.

كما شارك أيضا في مسلسل "حضرة العمدة" بطولة النجمة روبي وكوكبة كبيرة من النجوم.

أما على المستوي السينمائي فشارك النجم الكبير صلاح عبد اله مؤخرا في فيلم "البطة الصفرا" بطولة النجمة غادة عادل ومحمد عبد الرحمن / العمل من تأليف محمود عزت وإخراج عصام نصار.

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النجم الكبير صلاح عبد الله 

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