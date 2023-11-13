مول "نايل فيو" في بنها الأعلي مبيعات لكارفور خلال أكتوبر

حقق كارفور بنها، أعلى حجم مبيعات مقارنةً بباقي الفروع الأخرى في مصر، وذلك في إطار حرص مجموعة السالم القابضة على توفير خدمات متكاملة للسكان بمشروعاتها.

ويعود سبب هذا النجاح المبهر إلى التعاقد مع عدة ماركات عالمية أبرزها كارفور وبابا جونز وبوخاريست وديفكاتو وبيكسي وجونيور وأبو عوف ومجموعة سينمات رينسانس كل هذه الماركات تألقت بالمول كجزء متميز على كورنيش النيل في بنها، الأمر الذي سهل الوصول إلى جميع أنحاء المدينة ونجح في جذب العملاء

وجاء هذا النجاح نتيجة لعوامل عديدة، منها:

الموقع المميز للمول على كورنيش النيل ببنها، والذي يسهل الوصول إليه من جميع أنحاء المدينة أو خارجها .

التنوع الكبير في العلامات التجارية الموجودة بالمول، والتي تلبي احتياجات جميع العملاء.

وصرّحت مجموعة السالم القابضة، عن سعادتها بهذا النجاح الكبير، والذي يؤكد على ثقة العملاء في مشروع نايل ڤيو مول.

وأضافت السالم القابضة أن نايل ڤيو مول تم تنفيذه على مساحة بنائية 40 ألف متر مربع، وهو يعد أكبر مول تجاري في الدلتا داخل كمبوند نايل ڤيو المنفذ على مساحة١٥٠ الف متر مربع والذي يشتمل على ٧ أبراج سكنية فندقية بواقع ٤٣٢ وحده سكنية فندقية منها ٥٢ وحدة بتصميمات مختلفة وتتراوح مساحات الوحدات ما بين ١٣٤ الى ٣٤٥ متر مربع الكمبوند يحتوي على جيم ومنتجع صحي ومنطقة ترفيهية للأطفال و ممشي و نادي اجتماعي ومقهي خارجي و يتضمن مستشفى مصممة وفقا لأعلى المعايير العالمية بسعة ١٥٠سرير.

ونود ذكر أن مجموعة السالم القابضة تأسست عام 1980، وتمتلك محفظة كبيرة من الاستثمارات والمشروعات بعدة دول منها الولايات المتحدة الأمريكية، وقطر، وبريطانيا، والإمارات المتحدة العربية، وقبرص، والمملكة العربية السعودية، ومصر.