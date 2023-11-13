الاستعلام عن الحالة الصحية لمصاب في مشاجرة بالبساتين

أصدرت نيابة البساتين الجزئية، قرارًا بحجز المتهمين بالتشاجر في مدرسة على ذمة التحقيقات، والاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب بجروح قطعية وإعداد تقرير حول الحادث.

وكشفت المباحث تفاصيل تداول حقيقة منشور لأحد الأشخاص زعم خلاله قيام خارجين على القانون بالتعدي بالضرب على مدير إحدى المدارس بالبساتين.

كشفت أجهزة الأمن حقيقة تداول منشور لشخص زعم قيام خارجين على القانون بالتعدي بالضرب على مدير مدرسة بالقاهرة، حيث تبين عدم صحة الواقعة.

تخصص هيروين.. حبس عاطل لاتجاره في الممنوعات بالمقطم



أصدرت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، اليوم الإثنين، قرارًا بحبس عاطل، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأكدت معلومات تفيد قيام عاطل "له معلومات جنائية" بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبحوزته كمية من مخدر الهيروين، و بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.