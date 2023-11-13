وكيل تعليم جنوب سيناء يشهد الدورة التدريبية للحوكمة الرقمية

في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور/ رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء أ.ح/ خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شهد الأستاذ محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم الدورة التدريبية " الحوكمة الرقمية بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بالقاهرة المنعقدة من الفترة 12 نوفمبر حتى 13 نوفمبر 2023 م وبحضور السادة مديري المديريات بالمحافظة.

وتهدف الدورة لإكساب المشاركين مجموعة من المعارف حول مفهوم الحوكمة الرقمية وأهم محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وأثر مكافحة الفساد على الأمن القومي وجانب الإطار التشريعي والمؤسسي لمكافحة الفساد والحوكمة والرقابة الوقائية والمانعة في مواجهة الفساد، كما تهدف لتنمية قدرات وخبرات القائمين والمنوط بهم مكافحة الفساد ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.

وأشاد وكيل الوزارة بدور الأكاديمية العلمي والتدريبي والمعرفي، ونشر قيم ومبادئ النزاهة، والشفافية، ومعايير مكافحة الفساد، في المجتمع وتحقيق الريادة في هذا المجال.

كما ثمن التعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد وجميع الجهات والأجهزة العامة في الدولة، والكادر الإداري بها في تنمية وتطوير قدراتهم العلمية والمعرفية، ونشر وتطبيق علوم مكافحة الفساد والحوكمة.

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