الشاعرة نيلا النجار تستعد لطرح كتاب "الأصالة والحداثة"

تستعد الشاعرة نيلا النجار لطرح كتاب جديد بعنوان "الأصالة والحداثة"، ومن المقرر أن تشارك به في معرض الكتاب المقبل.

وقالت الشاعرة نيلا النجار ، خلال تصرحات صحفية أن الشعر يعد من الأدبيات التي يحظى باهتمام كبير من قبل الـقراء والمُثقفين والمُحبين للغة الـعربية.



وتابعت نيلا النجار، كل شاعر له أسلوب شعري متميز يجمع بين الأصالة والحداثة في نفس الوقت.

وأضافت، كما يتميز أيضًا بالتفاعل الـعاطفي القوي مع المواضيع التي يتناولها الشاعر في قصيدته وإبداعاته الكتابية.

وعن كتابها، قالت نيلا النجار انه يعبر عن مشاعرها وأفكارها وتجاربها الشخصية، والتي تتميز بالعمق والإحساس الشديد.



وتأمل «نيلا النجار »، أن يحظى كتابها الجديد بالاستقبال الذي يستحقه من الجمهور، وأن يصل إلى قلوب القراء وتكون مصدر إلهام وتأثير على حياتهم.