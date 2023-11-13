إعلام قنا ينظم ندوة بعنوان "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك "

عقد مجمع اعلام نجع حمادى شمال محافظة قنا، اليوم الإثنين، ندوة تحت عنوان شارك واصنع مستقبل بلدك، حاضر فى الندوة كل من الأستاذة الدكتورة هدى سعدى محمدين، الأستاذ بكلية العلوم جامعة جنوب الوادى ومقرر فرع المجلس القومى للمرأة فرع محافظة قنا، والمهندسة إيمان محمد على، مقرر مناوب فرع المجلس القومى للمرأة بقنا.

افتتحت اللقاء ماجدة صالح شرقاوى، مدير مجمع إعلام نجع حمادى، موضحة الدور الذى تلعبه الهيئة العامة للاستعلامات فى حث المواطنين على المشاركة فى الانتخابات من خلال حملة صوتك مستقبلك أنزل وشارك تحت رعاية الدكتور أحمد يحيى، رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات.

كما تحدثت الدكتورة هدى سعدى موضحة الدور الكبير الذى يلعبه المواطن فى تشكيل مستقبل بلده وذلك بأكثر من فعل ومنها المشاركة الإيجابية وعدم العزوف عن الانتخاب والإدلاء بصوته.

وأضافت أن للمرأة دور كبير أيضًا فى تشكيل ذلك المستقبل باعتبارها عنصرًا مؤثرًا فى أسرتها وقادرة على الحث على المشاركة فى الانتخابات فى محيطها.

وتحدثت المهندسة إيمان محمد على، مقرر مناوب المجلس القومى للمرأة فرع محافظة قنا، قائلة إن الدول تصنع مستقبلها من خلال درجة وعى مواطنيها ومدى استعدادهم للمشاركة بإيجابية فى صنع ذلك المستقبل.

عقد اللقاء بمندرة الشيخ صلاح بقرية هو، وأدار اللقاء راندا عمران، مسئول الإعلام التنموى بمجمع إعلام نجع حمادى.