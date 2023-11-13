الإثنين 13 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الاتحاد الأوروبي يدعو لهدنات إنسانية فورية وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى قطاع غزة

غزة
غزة

 

 دعا المفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز ليناركيتش اليوم الإثنين  إلى هدنات إنسانية فورية في غزة ، وإيصال الوقود بشكل عاجل إلى القطاع، لضمان المُحافظة على عمل المستشفيات.

txt

الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة بالحزام الناري (فيديو)

txt

الصين تدعو لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين في غزة

txt

قيادي بحركة فتح يكشف سر إصرار نتنياهو على استمرار حرب غزة (فيديو)

ونسبت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية"وفا" إلى ليناركيتش قوله - خلال اجتماع لوزراء خارجية التكتل في بروكسل - "هناك حاجة ملحة إلى تحديد الهدنات الإنسانية واحترامها" ، مضيفا "يتعيّن إدخال الوقود ، كما ترون، فإن أكثر من نصف المستشفيات في قطاع غزة توقف عن العمل، لأسباب أهمها نفاد الوقود، وهناك حاجة ملحة إلى ذلك".

وطالب التكتل"بهدنات إنسانية فورية"للسماح بدخول المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وقال ليناركيتش، "يجب أن تكون هذه الهدنات ذات مغزى، ويجب أن يتم الإعلان عنها قبل وقت طويل من التطبيق، ليكون بإمكان المنظمات التحضير لاستغلالها، ويجب أن تكون محددة بوضوح".

وأعلنت مصادر طبية في غزة اليوم، عن استشهاد 17 مريضًا بمجمع الشفاء الطبي، بسبب توقف أجهزة الأكسجين عن العمل، لنفاد الوقود. 

ولا يزال مُجمع "الشفاء" مُحاصرًا من مدفعية الاحتلال، فيما تستهدف الطائرات المسيرة كل من يتحرك في محيطه بالرصاص والصواريخ، وهناك صعوبة في إخلائه، علمًا بأن هناك أكثر من 60 مريضا في العناية المكثفة، وأكثر من 40 رضيعًا في قسم الخدج والحضانة، وأكثر من 500 مريض في أقسام غسيل الكلى. 

وتوقفت 23 مستشفى من أصل 35 عن العمل بشكل كامل، ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر العديد من المستشفيات، وتمنع الدخول إليها أو الخروج منها للطواقم الطبية والمسعفين والمرضى.

 

مواد متعلقة

استشهاد مصور قناة “القاهرة الإخبارية” في غزة

فلسطين: قطاع غزة خسر 100% من الكهرباء ومستشفيات كثيرة خارج الخدمة (فيديو)

الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف قافلة قادمة من جنوب غزة لإجلاء مرضى مُستشفى القدس بسبب القصف

استشهاد 3 مرضى بالعناية المركزة بمجمع الشفاء الطبي في غزة بسبب نفاد الوقود

مباحثات بين رئيس وزراء اليونان والمستشار الألماني حول الحرب الإسرائيلية على غزة

محمد سليمان: إسرائيل تمارس حرب إبادة ضد أهالي غزة ونرفض تهجير الفلسطينيين
الجريدة الورقية