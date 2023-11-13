الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة بالحزام الناري (فيديو)

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الصحفيين في غزة بحزام ناري أثناء تغطية العدوان على القطاع، في استمرار لمسلسل استهداف الصحفيين.

ويظهر مقطع فيديو نشره صحفي من غزة للحظة استهدافه وزملاءه بحزام ناري أثناء القصف الإسرائيلي شمال القطاع وعلق: " خرجنا من الموت بعد 6 صواريخ كانت كالمطر فوقنا".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.

هجوم جيش الاحتلال الإسرائيلي على مستشفى الشفاء

وصعد الجيش الإسرائيلي في الأيام الماضية هجماته على القطاع، حيث استهدف محيط مجمع الشفاء الطبي الذي يعتبر الأكبر في غزة، كما قصف بغارات عنيفة جدا محيط جميع المستشفيات ومراكز الخدمة الصحية في محافظتي غزة وشمال غزة.

وبسبب القصف الإسرائيلي المتواصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم أمس، خروج مجمع الشفاء الطبي عن الخدمة، بعد انقطاع الأكسجين إثر توقف المولد الكهربائي الأخير عن العمل بسبب الحصار الإسرائيلي المفروض عليه ونقص الوقود.