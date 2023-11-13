جهاز شؤون البيئة يشن حملة مفاجئة على 375 مكمورة فحم بالشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن جودة الهواء هي احدى أولويات العمل البيئي في مصر لإرتباطها بشكل مباشر بصحة الإنسان والبيئة، وتأثيرها على الوضع الاقتصادي، حيث تولي المحافظة اهتماماً كبيراً لتحسين جودة الهواء من خلال تشكيل حملات الفحص المفاجئ على مكامير الفحم والمسابك والفواخير ومصانع الطوب الطفلى والمصانع غير المرخصة ، فضلاً عن تشديد الرقابة على المقالب العمومية وتحويل مكامير الفحم لمكامير صديقة للبيئة والقضاء على ظاهرة حرق قش الأرز لمواجهة نوبات تلوث الهواء ، لافتاً الى إهتمام الدولة بوضع الأطر التشريعية اللازمة لخفض انبعاثات الملوثات بهدف تحسين نوعية الهواء لضمان جودة حياة عالية في بيئة مستدامة.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية، أنه تم تشكيل لجنة من جهاز شؤون البيئة بمحافظة الشرقية ومجلس مدينة بلبيس ووحدتى غيته والزوامل والحماية المدنية، وذلك لتنفيذ 30 حملة للتفتيش المفاجئ على (22 مسبك -66 فاخورة – 375 مكمورة فحم نباتي -36 مصنع طوب ) بمركز بلبيس للتأكد من توقفهم عن العمل طبقاً لقرار محافظ الشرقية رقم 8155 لسنة 2023 ونص المادة الثالثة فيه بحظر تشغيل المكامير والفواخير نهائيا خلال الفترة من 1/8 /2023 وحتى 30 /11 /2023 ، كما تم المرور على عدد (32) مصنع بمدينة العاشر من رمضان للتأكد من التزامهم بالمعايير والإشتراطات البيئية.

واسفرت الحملة على ضبط عدد (22) مكمورة بقريتى الزوامل وغيتة تقوم بالحرق، فتم الإستعانة بالحماية المدنية لإطفائهما، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه أصحاب المكامير المخالفة.

وأضاف الحصرى، أنه تم التنسيق مع الإدارة العامة للمخلفات بديوان عام المحافظة لتنفيذ 35 زيارة للمرور على عدد (15) مقلب ونقطة ومحطات وسيطة بنطاق المحافظة للتأكد من عدم وجود انبعاثات من هذه المقالب تلوث الهواء وتضر بصحة الإنسان ، وتبين من الزيارة وجود اشتعال ذاتى بإحدى المقالب فتم الإطفاء و السيطرة الفورية على الحريق .

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أكد أنه في إطار تعزيز الإستدامة البيئية، توظف الدولة جهودها إلى تحويل الإقتصاد الوطني إلى إقتصاد أخضر منخفض الكربون وخاصة من خلال إطلاق مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى خفض تركيز الملوثات في الهواء من أهمها "مبادرة كلايمثون للتنمية المستدامة" و"مبادرة 100مليون شجرة" و"المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" فضلاً عن التوسع في استخدام وسائل النقل الجماعي، وإحلال أنواع الوقود بأنواع أقل تلويثاً كالغاز الطبيعي كوقود بديل للمركبات، واستخدام الطاقة المتجددة الشمسية بغرض توليد الكهرباء.

وفى سياق متصل أوضح الدكتور مجدى الحصري مدير عام فرع جهاز شؤون البيئة الإقليمي بالشرقية والإسماعيلية ، قيام الفرع الإقليمي بتنفيذ 15 حملة مفاجئة لفحص عوادم السيارات بمركزي الزقازيق و بلبيس بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وشرطة البيئة والمسطحات ، تم خلالها فحص عادم 1099 سيارة تعمل بالبنزين والسولار ، أسفر الفحص عن ضبط 166سيارة مخالفة للحدود المسموح بها في قانون البيئة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السيارات المخالفة.

كما تابع محافظ الشرقية الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالشرقية لتدعيم وحماية حقوق المواطنين ومواجهة الممارسات الاحتكارية بالأسواق وضبط السلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي من خلال شن الحملات المستمرة على الأسواق لضبط كل المخالفات التي قد تضر بحقوق ومصلحة المواطن.

وخلال شهر أكتوبر الماضي ..

وقام جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية بشن حملات رقابية عدة على الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحال بيع الأدوية البيطرية بمراكز ومدن المحافظة بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين ومديرية الصحة والعلاج الحر وإدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية شئون البيئه أسفرت الجهود المبذولة عن ضبط الآتي:

في مجال الرقابة التموينية..

تم تحرير 88 محضراً ضد أصحاب الأنشطة التجارية المخالفين للاشتراطات الصحية لأحكام القانون وحيازة سلع مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي مجال ضبط بالأسواق..

تم تحرير 32 محضراً ضد أصحاب محال تجارية لعرض منتجات مجهولة المصدر.

وفي مجال الرقابة على المخابز..

وتم تحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم الإعلان عن الأسعار طبقا للتعليمات.

في مجال الرقابة على سلامة الغذاء..

تم المرور على 36 منشأة وتحرير 29 محضراً ضد أصحابها لعدم وجود شهادة صحية وعدم نظافة المكان وإعدام 1450 كجم لحوم وهياكل دواجن و850 كجم مخللات بإجمالي 2300 كيلو جرام.

وفي مجال الرقابة علي المنشآت..

وتم تحرير محضر ضد مسئول بمركز للعيون وذلك لعدم الإعلان عن أسعار الخدمات الطبية وعدم وجود سجل بيئي وعدم فصل النفايات الخطرة والعادية.

وفي سياق متصل، تم تشكيل حملة باللاشتراك مع إدارة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية وإدارة شؤون البيئة بالمحافظة، وبالمرور على مركز للتجميل تبين أن المكان غير مرخص وصدر بشأنة قرار غلق إداري سابق ويقوم بممارسة الطب بدون وجود طبيب، وكذلك بيع أدوية خاصة بالتخسيس غير مسجلة بوزارة الصحة وتم تحرير محاضر بشأن الواقعة وتشميع المكان.

وفي مجال الطب البيطري، تم تحرير 31 محضر ضد أصحاب محال جزارة للذبح خارج المجازر الحكومية و التحفظ على إجمالي مضبوطات 502 كجم ، كما تم تحرير 24 محضرا ضد أصحاب محلات جزارة وذلك لعدم اتباع اشتراطات النظافة ولف اللحوم بالشاش الأبيض.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بتفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق والحفاظ على حقوق المواطنين الاستهلاكية والتصدي لكل صور الغش و الاستغلال من خلال تفعيل مواد قانون حماية المستهلك رقم (181) لسنة 2018 .