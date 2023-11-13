السيول تتسبب فى قطع الطريق الساحلى بين مرسى علم والشلاتين

شهدت الأودية الجبلية، القريبة من الطريق الساحلى الذى يربط بين مدينتى مرسى علم والشلاتين جنوب محافظة البحر الأحمر تحديدا الكيلو 5 سقوط سيول متوسطة بالقرب من قرية أبو غصون، جنوب مدينة مرسى علم، مما تسببت فى نحر الطريق،

كما تعرض طريق مرسى - علم ادفو لسيول متوسطة

وتراكمت المياه بمناطق السكري والفدير ووادي الجمال وتم التعامل معها وتحويل مسار السيول إلى البحيرة الصناعية، كما شهدت منطقة الكيلو 82 بطريق مرسى علم- الشلاتين تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار وصلت لحد السيول، حيث أعلنت الوحدات المحلية بالبحر الأحمر رفع حالة الطوارئ

وقامت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم بالدفع بالسيارات والمعدات الثقيلة لتسير الطريق وحركة المرور، لمرور السيارات على الطريق الساحلى، وطريق مرسى علم - ادفو، وتسير الحركة المرورية بطريقة طبيعية.



وكانت مدن جنوب البحر الأحمر (حلايب وشلاتين ) قد شهدت الأيام الماضية سقوط سيول وأمطار غزيرة على مناطق متفرقة، بالادوية الجبلية المختلفة، حيث يعتبر سقوط السيول والأمطار بالمناطق الصحراوية يتبعه ظهور العشب وانتشار المراعى.



وكان محافظ البحر الأحمر اللواء عمروحنفى قد أصدرت قرارا رقم 950 لسنة 2023، والذى نص على تشكيل لجان من إدارة الأزمات بالديوان العام لمحافظةالبحر الاحمر للمرور على مشروعات الحماية من اخطار السيول والأمطار بالتنسيق مع مدن المحافظة المختلفة للتأكد من سلامتها وجاهزيتها لموسم الشتاء واخطار السيول القادمة، وإصدار تقرير نهائى عنها.

وبدأت لجان ادارة الازمات قد بدأت عملها برئاسة نادي نصيف مدير عام الإدارة العامة للأزمات والكوارث بمحافظة البحر الأحمر بالمرور على البرابخ وسدود الحماية والبحيرات الصناعية وحواجز التوجيه بمدينتي سفاجا ورأس غارب لمتابعة حالتها ومدي احتياجها لأعمال تطهير.