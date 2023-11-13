صور نائب محافظ البحيرة تشهد بدء موسم جني القطن بقرية بركة غطاس بأبو حمص

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بدء موسم جنى القطن بقرية بركة غطاس التابعة لمركز أبوحمص، بحضور السيد اللواء /محمد شوقى بدر - السكرتير العام لمحافظة البحيرة واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة أبو حمص والمهندس موفق محمود سارى - وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وعدد من قيادات مديرية الزراعة.

حيث أكدت الدكتورة نهال بلبع أن البحيرة من المحافظات الزراعية المهمة، ومحصول القطن من المحاصيل الرئيسية بها، حيث تتميز بزراعة قطن طويل التيلة، لافتة إلى أن المساحة المزروعة هذا العام 28 ألف فدان من محصول القطن.

مشيرة إلى أنه تم بدء موسم جني القطن صنف جيزة 86، بقرية بركة غطاس حيث تم زراعة 8500 فدان إكثار بنطاق المركز والذي يمثل نصف إنتاج المحافظة من محصول القطن.

هذا وقد أشادت نائب محافظ البحيرة، بالإنتاج المبشر لمحصول القطن هذا العام ووجهت التحية لكل المزارعين والفلاحين الذين يحرصون على توفير احتياجات المواطنين من المحاصيل المتعددة بالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي من خلال الجمعيات الزراعية، وعقد الندوات الإرشادية.

وأشار المهندس موفق سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، أن المحافظة تعد من المحافظات الرائدة في مجال الزراعات الحقلية المتنوعة وذات الإنتاجية العالية، لما يوليه المزارعون من إهتمام كبير بحقولهم، علاوة علي جودة التربة وملائمتها لزراعة المحاصيل المتنوعة.