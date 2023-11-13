الشباب والرياضة تصل بمبادرة "الوعي … حياة" لمحافظة الدقهلية

بالتعاون مشيخة الأزهر الشريف ...

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب -إدارة الفتاة و المرأة ، إدارة التطوع ، بالتعاون مع مشيخة الأزهر الشريف(مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية) ندوة التوعية المجتمعية ، ضمن سلسلة ندوات مبادرة " الوعي ... حياة " ، وذلك بديوان محافظة الدقهلية ، بمشاركة ٢٠٠ من أعضاء أندية الفتاة والمرأة و أندية التطوع ، بحضور اللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة ، والدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية ، والدكتور محمد رشوان رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بالدقهلية ، والعميد أ.ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة .

وشارك في الندوة الدكتور حسني هاشم المشرف علي القطاع الثاني لوحدة لم الشمل بمركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية ، والدكتور ابراهيم كمال - واعظ بمركز الأزهر العالمي للرصد والفتوي الإلكترونية بمشيخة الأزهر الشريف.

وقد جاء اللقاء بهدف نشر ثقافة المواطنة والانتماء للوطن وتوعية الشباب بأهمية الوطن وكيفية الحفاظ عليه من المخاطر التي تحيط به والمؤامرات ومعالجة القضايا الأسرية والعمل علي ترابط الأسرة لأن الأسرة يتكون منها الوطن حيث تناول عده محاور منها كيفية الاعتزاز بالوطن وكيف عظم الله سبحانه وتعالى مصر في كتابه العزيز ، ثم تطرق الى أهمية عدم الانصات الى ما يقال من اشاعات ومقولات هدامه تؤثر على استقرار الوطن .

و فى نهاية اللقاء استمع الشيوخ إلى الشباب والفتيات المشاركين و تم طرح الأسئلة و الاستفسارات و الرد عليها .

