سقوط 6 مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة نارية

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط ٦ مسجلين خطر بحوزتهم أسلحة وذخائر في واقعتين بمنطقتي السلام والمرج، وأقر المتهمون بحيازتهم الأسلحة الغير مرخصة ،وتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في السلام ضبطت قوة أمنية ضبط (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهم (2 فرد خرطوش) وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم السلاحين بقصد الدفاع.

وفي المرج تم ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج) بدائرة القسم وبحوزتهما (بندقية خرطوش- 2 فرد خرطوش – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)..

وبمواجهته المتهمين إعترفوا بحيازتهما للأسلحة بقصد الإعداد للتشاجر مع آخرين بالمنطقة محل سكنهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية..وتولت النيابة العامة التحقيق.