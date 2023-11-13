الإحصاء: 7.3% زيادة في صادرات مصر إلى دول حوض النيل

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ،زيادة الصادرات الوطنية إلى و" التبادل التجارى بين مصر ودول حوض النيل عام 2022 " وتضم دول ( السودان - أثيوبيا - أوغندا - الكونغو - كينيا - تنزانيا - روانـــدا - بروندى - إريتريا- جنوب السودان) .لتصل إلى 1.7 مليـار دولار عـام 2022 مقـابل 1.6 مليار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 7.3٪ .

بلـغ إجمـــالـى قيمــة الـواردات مــن دول حــوض النيل 1.4 مليـار دولار عــام 2022 مقابــل 0.7 مليــار دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 75.9 ٪.

وجاءت السودان فـى المرتبة الأولـى للصادرات بما قيمتـه 929.2 مليون دولار عام 2022 مقابل 826.8 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 12.4 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها الى السودان اسمدة، لـدائن ومصنوعاتهــا (مـواد خام لصناعة البلاستيك).

كما جاءت في المرتبة الثانية كينيا بما قيمته 355.7 مليون دولار عام 2022 مقابل 382.0 مليون دولار عام 2021 بنسبه انخفاض قدرها 7.0٪، وكان أهم الأصناف التى تم تصديرها إلى كينيا ورق ومصنوعات من عجائن الورق، لـدائن ومصنوعاتها ، الات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

وجاءت الكونغو فى المرتبة الأولى للواردات بما قيمتـه 524.5 مليـون دولار عــام 2022 مقابــل 110.9 مليـون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 373.0٪ وكان أهـم الأصناف التى تم إستيرادها نحاس ومصنوعاته، خشب ومصنوعاته وفحم خشبى.

وفى المرتبة الثانية السودان بما قيمته 504.4 مليون دولار عام 2022 مقابل 385.6 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 30.8 ٪ وكان أهم الأصناف التى تم استيرادها حيوانات حية،قطن.

وجاءت مجموعة المنتجات الكيماوية والبلاستيك فى المرتبة الأولى للصادرات بما قيمتـه 625.0 مليون دولار عام 2022 مقابل 475.4 مليون دولار عام 2021 بنسبه زيادة قدرها 31.5%.

وجاءت مجموعــة المنتجــات الحيوانيــة والنباتيــة والمشروبــات والتبـغ فـى المرتبـة الأولــى للــواردات بمـا قيمتــه 674.1 مليون دولار عـام 2022 مقابــل 604.6 مليون دولار عـام 2021 بنسبـه زيادة قـدرها 11.5٪.