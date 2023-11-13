المراسم للتطوير تطلق (Mar Ville) في قلب زايد الجديدة

على مساحة 111 فدانًا باستثمارات بلغت 24 مليار جنيه.

أطلقت شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني مشروع (Mar Ville) أحدث مشروعاتها المتكاملة في مدينة الشيخ زايد الجديدة، على مساحة 111 فدانًا؛ باستثمارات تربو عن 24 مليار جنيه. وتم تصميم المخطط العام للمشروع مع المكتب العالمي “Architecture Studio” وهو مكتب فرنسى عالمى متخصص في الهندسة المعمارية والتخطيط ولديه تاريخ غني لأكثر من 40 سنه من تصميم مشروعات فى اوروبا والشرق الاوسط. ليوفر بيئة فريدة وصحية، حيث يضم مساحات خضراء واسعة ومناظر طبيعية جميلة، فضلا عن الاستفادة من كافة الخدمات والمرافق المميزة والفريدة، التي تلبي احتياجات وتطلعات عملاء شركة المراسم اعتماداً على رؤيتها نحو بناء مجتمعات متميزة وفريدة من نوعها.

ويأتي إطلاق مشروع (Mar Ville) المتكامل في إطار رؤية واستراتيجية الشركة للتنمية العمرانية التي تضع عملائها على رأس أولوياتها، من خلال الحرص على بناء مجتمعات عمرانية متميزة توفر تجربة حياة تتسم بالفخامة والرقي والخصوصية، وتحقق لهم في نفس الوقت أعلى عائد على الاستثمار، خاصة وأن المشروع يتميز بكونه واحد من المشروعات المتكاملة متعددة الاستخدامات التي تحقق أعلى مستويات الرفاهية كسائر مشروعات شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني.



ويمثل مشروع (Mar Ville) علامة فارقة في مدينة الشيخ زايد الجديدة من حيث موقعه وتصميماته المعمارية المبتكرة، إلى جانب الخدمات الترفيهية، التي توفر حياة متكاملة في بيئة سكنية راقية تلبي أعلى درجات الرضا والطموح لعملائها، حيث يقع المشروع في موقع متميز في قلب مدينة الشيخ زايد الجديدة في منطقة مركزية قريبة من كافة الطرق الرئيسية، على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي؛ وموازي لطريق الضبعة؛ وعلى بعد دقائق من محور 26 يوليو، والمناطق التجارية والخدميه المركزيه لمدينة الشيخ زايد ووصلة دهشور، وبالقرب من المعالم المهمة مثل المتحف الكبير ومطار سفنكس.

يتضمن المشروع وحدات سكنية حديثة ومتنوعة ومصممة وفقا لأعلى المواصفات العالمية. ويضم المشروع نوادي ومنطقة خدمات متكاملة بها فندق 4 نجوم بالإضافة إلى وحدات سكنية بإدارة عالمية، ومطاعم وكافيهات راقية ومحلات تجارية عالمية، فضلاً عن مباني ومكاتب إدارية ومنطقة ترفيهية. وتبلغ نسبة المساحات الخضراء والمسطحات المائية والمناظر الخلابة نحو 80% من إجمالي مساحة المشروع، حيث يضم المشروع مسطحات مائية بطول 1800 متر لتحقق إطلالة مميزة لمعظم الوحدات. وقد نجحت شركة المراسم في خفض البصمة البنائية في المشروع بنسبة 20% بفضل اعتمادها على أسس وتقنيات العمارة الخضراء، بما يوفر للعائلات حياة مثالية تتسم بالرفاهية والرقي والاستمتاع بطبيعة المكان الساحرة.

وتتنوع الوحدات السكنية بمشروع (Mar Ville) المتكامل ما بين شقق بمساحات تبدأ من 110 متر مربع إلى 310 متر مربع، وفيلات بمساحات تبدأ من 200 متر مربع. وحددت شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني موعد التسليم للمرحلة الأولى من المشروع ليكون في غضون ثلاث سنوات ونصف حيث تضع شركة "المراسم" مواعيد التسليم للعملاء على رأس أولوياتها كعنصر رئيسي من عناصر استراتيجية الشركة ومنهجها في كل مشروعاتها.

جدير بالذكر أن شركة المراسم الدولية للتطوير العمراني، تعمل وفقاً لخطة توسعية متكاملة؛ ترتكز على عدة محاور أساسية أهمها بناء مشروعات معمارية واستثمارية مميزة، لتعزيز قوة الشركة وأدائها بالسوق المصري كنوع من أنواع التطور الطبيعي لهذا الأداء، والتوسع بشكل مدروس وممنهج يحقق مستهدفات الشركة في ترك بصمة مميزة في جميع مشروعاتها الحالية والمستقبلية، خاصة وأن هذه الخطة التوسعية تتضمن مشروعات جديدة سيتم الإعلان عنها قريبا.

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