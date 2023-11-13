الإثنين 13 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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استشهاد مصور قناة “القاهرة الإخبارية” في غزة

استهداف الصحفيين
استهداف الصحفيين في غزة

أعلن الإعلامي أحمد الطاهري، استشهاد مصور قناة “القاهرة الإخبارية” أثناء تغطية القصف الصهيوني على قطاع غزة.

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الاحتلال يستهدف الصحفيين في غزة بالحزام الناري (فيديو)

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الأمم المتحدة: استمرار قتل وإصابة المدنيين في غزة أمر غير مقبول

وقال الطاهري خلال صفحته على “فيس بوك”: “أول امبارح فقدنا البث في محيط مستشفى الشفاء بقطاع غزة وانقطع الاتصال مع طاقمنا، علمت الآن بنبأ استشهاد المصور وإصابة زميل آخر، ولا حول ولا قوة إلا بالله”.

استهداف إسرائيل للصحفيين في غزة

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة من الصحفيين في غزة بحزام ناري أثناء تغطية العدوان على القطاع، في استمرار لمسلسل استهداف الصحفيين. 

ونشر أحد الصحفيين من غزة للحظة استهدافه وزملاءه بحزام ناري أثناء القصف الإسرائيلي شمال القطاع وعلق: "خرجنا من الموت بعد 6 صواريخ كانت كالمطر فوقنا".

ويشهد قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا إسرائيلية عنيفة أودت بحياة أكثر من 11 ألف مواطن. وبحسب التقديرات كان 70% منهم من الأطفال والنساء، كما أصيب أكثر من 28 ألف مواطن آخر.

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