جددي سفرتك وحضري ستيك مشوي بالثوم على خطى المطاعم

ستيك مشوي بالثوم والأعشاب من الوصفات الصحية التي يمكنك تحضيرها لأفراد أسرتك، فتمدهم بالبروتين اللازم لبناء الجسم بالإضافة للأعشاب المغذية والتي تقوي المناعة.

ستيك بالثوم

طريقة عمل ستيك مشوي بالثوم والأعشاب

المقادير

2 شريحة ستيك (لحم فيليه)

فص ثوم (مفروم)

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملعقة كبيرة زيت نباتي

نصف ملعقة كبيرة زعتر مجفف

ملعقة كبيرة نعناع مجفف

2 ملعقة كبيرة بقدونس (مفروم)

طريقة التحضير

قومي بتتبيل شرائح اللحم بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي الزيت النباتي في مقلاة غير قابلة للالتصاق لتسخين الزيت، واقلي شرائح اللحم لعدة دقائق على الجانبين.

في وعاء جانبي صغير، اخلطي جيداً الثوم المهروس مع زيت الزيتون، والبقدونس، والزعتر، والنعناع حتى تتجانس المكونات.

وبعد ذلك، ضعي شرائح اللحم في صينية فرن وامزجيها بالأعشاب؛ لتضيف نكهة لذيذة وشهية.

قومي بتسخين الفرن قبل وضع اللحم على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن لحوالي 10 دقائق، ثم قدميها ساخنة.