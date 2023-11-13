الهلال الأحمر الفلسطيني: توقف قافلة قادمة من جنوب غزة لإجلاء مرضى مُستشفى القدس بسبب القصف

قالت المتحدثة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، اليوم الاثنين، إن قافلة من السيارات، برفقة "الصليب الأحمر"، كانت في طريقها من جنوب قطاع غزة إلى مُستشفى "القدس" بمنطقة تل الهوا لإجلاء المرضى منه، توقفت في المُحافظة الوسطى بالقطاع، بسبب خطورة الأوضاع جراء القصف الإسرائيلي العنيف.

وأضافت فرسخ - في إفادة صحفية - أن استمرار إطلاق النار الكثيف في مُحيط مُستشفى "القدس" في منطقة تل الهوا بمدينة غزة وسماع أصوات القصف والانفجارات العنيفة في المنطقة، منعت القافلة من مواصلة السير بشكل مؤقت، لحين تحسن الظروف، حتى تستكمل السير من أجل تأمين عملية إجلاء المرضى والطواقم الطبية، في ظل الأوضاع المتدهورة المحيطة بالمستشفى.

وفي سياق متصل قالت مصادر في الحكومة اليونانية اليوم الإثنين، إن المحادثات بين رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والمستشار الألماني أولاف شولتز في برلين غدا الثلاثاء ستركز على الاقتصاد والهجرة والطاقة والحرب الإسرائيلية في غزة.

وأشارت المصادر إلى أن ميتسوتاكيس يهدف إلى إيصال رسالة خلال زيارته مفادها أن اليونان تجاوزت سنوات الأزمة بنجاح ، وستكون القضايا الاقتصادية سواء على المستوى الثنائي أو الأوروبي نقطة محورية في المناقشات، بحسب صحيفة "كاثمريني" اليونانية.

ويعقد الاجتماع وسط المفاوضات الجارية بشأن القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي ، حيث تسعى أثينا جاهدة إلى زيادة الموارد اللازمة لمواجهة تحديات الهجرة، والتكيف مع تغير المناخ، ومعالجة الكوارث الطبيعية.

ومن المتوقع أيضا أن يتبادل ميتسوتاكيس وشولتز وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز بشكل خاص على الأوضاع في الشرق الأوسط وشرق البحر الأبيض المتوسط، وغرب البلقان، والتطورات الأخيرة في أوكرانيا، وجميع المسائل الأوروبية قبل اجتماع المجلس الأوروبي الشهر المقبل.