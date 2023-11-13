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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أطباء بلا حدود تناشد المجتمع الدولي التدخل لوقف إعدام المدنيين في غزة

غزة
غزة

ناشدت الدكتورة جيهان بسيسو، المدير التنفيذى لمنظمة أطباء بلا حدود، اليوم الإثنين، المجتمع الدولي بالتدخل لوقف "إعدام المدنيين" في قطاع غزة، مشددة على ضرورة رفع الحصار عن القطاع والسماح بدخول القوافل الإنسانية والطبية فورا وبلا شروط.

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وقالت بسيسو ـ في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية ـ إن الوضع مرعب في غزة، مضيفة أن المنظمة فقدت الاتصالات بالعديد من طواقمها المتواجدين داخل مستشفى الشفاء منذ الليلة الماضية.

 

وأضافت أن الجثث منتشرة على الطرقات ولا يوجد أمان لدفن الموتى بسبب القصف الإسرائيلي المتواصل ، مطالبة بضرورة وقف الهجمات الفورية بلا أي شروط وتوفير ممر أمن لمن يرغب في ترك المستشفيات وحماية المرافق الطبية وطواقمها.

 

وأكدت على ضرورة احترام القانون الدولي الإنساني الذي من المفترض أن يحمي المدنيين والمستشفيات والكوادر الطبية ، موضحة أن الهدنة الإنسانية غير كافية ويجب وقف إطلاق النار بشكل فوري.

 

وأشارت إلى أن مستشفى الشفاء في غزة يتعرض لقصف مستمر، وأدانت بأشد العبارات كل ما يجري داخل المجمع الطبي وفي محيطه.

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