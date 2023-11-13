الزقازيق العام يُجري عملية قلب مفتوح عالية الخطورة لمريضة ثلاثينية

أجرى الفريق الطبي بقسم جراحات القلب المفتوح بمستشفى الزقازيق العام، بقيادة الدكتور عبدالله بدر أستاذ جراحة القلب والصدر بكلية الطب، والدكتور خالد مصطفي حلمي أستاذ التخدير بكلية الطب جامعة الزقازيق، والدكتور أحمد شفيق مدرس جراحة قلب وصدر بكلية الطب، عملية جراحة قلب مفتوح عالية الخطورة، لمريضة تبلغ من العمر ٣٥ عامًا، كانت تعاني من ضيق شديد بالصمام الميترالي وارتخاء الصمام ذو ثلاث شرفات.

وتم إجراء جراحة قلب مفتوح لتغيير الصمام الميترالي بصمام قلب صناعي، وإصلاح الصمام ثلاثي الشرفات، باستخدام Dacron Strip، والحالة مستقرة، والمريضة الآن بالعناية المركزة، وتتلقى الرعاية الصحية بالمستشفى، تحت إشراف أطباء القلب، بعد إجراء جراحة القلب المفتوح لها بفضل الله بنجاح.