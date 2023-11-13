الفاشينيستا الكويتية "فاطمة المؤمن" تنتظر الاستئناف بعد الحكم عليها بالسجن(صور)

بعد صدور الحكم ضدها بالسجن لمدة 3 سنوات وسحب رخصة قيادتها، تقدمت هيئة الدفاع الخاصة بالفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن" بطلب لاستعجال النظر في الاستئناف المقدم منها فى أقرب وقت، بعد أن كان تم تحديدها في 14 يناير 2027 .

الفاشينيستا فاطمة المؤمن تستعجل جلسة الاستئناف بعد تحديدها في 14 يناير 2027 لنظرها في أقرب وقت وتطالب بإلغاء حكم حبسها 3 سنوات وسحب الرخصة لمدة سنة. pic.twitter.com/W2fPYodezu — المجلس (@Almajlliss) November 8, 2023

قبول طلب استئناف فاطمة المؤمن:

بعد تقديم هيئة دفاع الفاشينيستا الكويتية “فاطمة المؤمن” طلب استعجال الاستئناف تم الموافقة عليه، حيث نشر حساب المجلس الكويتي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “إكس”: "محاكمة فاطمة المؤمن أمام الاستئناف 11 يناير 2024 لمطالبتها بالغاء حكم الحبس 3 سنوات عن قتل آخرين بالخطأ في حادث مروري بعد تحديدها سابقاً في يناير 2027.

محاكمة فاطمة المؤمن أمام الاستئناف 11 يناير 2024 لمطالبتها بالغاء حكم الحبس 3 سنوات عن قتل آخرين بالخطأ في حادث مروري بعد تحديدها سابقاً في يناير 2027. pic.twitter.com/5KR7TtUNNs — المجلس (@Almajlliss) November 12, 2023

يذُكر أنه منذ أسبوعين أصدرت محكمة الجنح الكويتية، حكمها اليوم في حق الفاشنيستا فاطمة المؤمن، بالحبس 3 سنوات وسحب رخصة القيادة لمدة عام،وتوجيه تهمة القتل الخطأ وتجاوز الإشارة الحمراء والقيادة فوق المعدل في حادث مروري.

وذلك بعد أن أمرت محكمة الجنح بالكويت، بحبس الفاشنيستا فاطمة المؤمن قبل صدور الحكم ضدها، لتسببها في حادث مروري نتج عنه وفاة شخصين وإصابة شخصين آخرين، وإتلاف ممتلكات عامة، والقيادة تحت تأثير المشروبات المخدرة.

تصدرت “ فاطمة المؤمن” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى، لاهتمام نشطاء السوشيال ميديا بتطورات قضيتها، وظهور اتهامات اخرى وهي قيادة مركبة بتأمين غير ساري المفعول وبدون ترخيص تسيير، وكذلك بأنها سبب في إلحاق ضرر بممتلكات الغير.

بعد حبسها أوضحت بعض التقاريربالكويت أن فاطمة المؤمن تم نقلها إلى عنبر في سجن النساء،و تم تصنيفها ضمن الفئة" أ"، ووفقاً للمادة 28 من لائحة السجون في الكويت تنص على:" للمسجونين من الفئة أ الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة، وذلك ما لم تقرر إدارة السجن مراعاة للصحة أو النظافة أو لصالح الأمن أن يرتدوا ملابس السجن الرسمية المخصصة لهم، ويكون لهم الحق في ارتداء ملابسهم الخاصة عند خروجهم للمحاكمة لو لسبب آخر".

من هى فاطمة المؤمن؟:

هى فاطمة عصام حمد المؤمن، من دولة الكويت. تعمل مهندسة معمارية، وخبيرة تجميل، ومدونة موضة وأزياء، وفاشنيستا كويتية. تُعد أحد أشهر الشخصيات العربية التي تؤثر في عالم الجمال والأناقة، وذلك منذ أن بدأت تنشط على السوشيال ميديا عام 2014.

ومنذ بدايتها استطاعت فاطمة المؤمن أن تحقق شهرة كبيرة بمختلف دول الخليج العربي، وتخصص لها قاعدة جماهيرية كبيرة بالمملكة العربية السعودية، وهذا الأمر جعلها مشهورة في مجالها كخبيرة تجميل أو كفاشنيستا.