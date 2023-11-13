بجمال ناعم ورقيق.. الإعلامية السعودية سارة مراد تحتفل بخطوبتها (صور)

تصدرت الإعلامية السعودية “سارة مراد” تريندات مواقع التواصل الاجتماعى بعد إعلانها خبر خطبتها بالأمس عبر حسابها بموقع “إنستجرام”، بنشر صورة برفقة خطيبها ، والتى نالت إعجاب الكثير من المتابعين والمشاهير.

سارة مراد تحتفل بخطبتها:

ظهرت “سارة مراد" بإطلالة رقيقة ومميزة بحفل خطبتها، فارتدت فستان ناعم طويل باللون الأوف وايت، و عقداً ماسياً أنيقاً ورفيعاً مع قرط وسوار وخاتم، وتركت شعرها البني الناعم منسدلاً على كتفها.

تالقت “سارة مراد” العديد من المباركات والتهانى على الصورة من المتابعين ومشاهير السوشيال ميديا والإعلاميين متمنيين لها السعادة والفرح في حياتها الجديدة، حيث علق أحدهم قائلاً: "ألف مبروك..الله يتمم بخير ويسعدك ألف ألف مبروك يا سارة"، وأخرى:"عروستنا القمر ألف ألف مبروك يا حبيبتي تتهنوا يارب ويتمم لكم علي خير."

يُذكر أن هذا الارتباط الثانى فى حياة “سارة مراد” بعد انفصالها عن زوجها الأول ووالد ابنتها “ملك” التي تبلغ من العمر 12 عاماً ، والتي تظهر بشكل متكرر معها فى صور و فيديوهات على السوشيال ميديا .

من هى سارة مراد؟

سارة مراد شابة سعودية، نشأت في المملكة العربية السعودية وسط عائلة سعودية من أب وأم ، وحازت على شهادتها بالمملكة من دار الحكمة، بعدها بدأت مسيرتها المهنية كمدونة في مجال الجمال والموضة.

ثم اتجهت بعد ذلك في مجال الإعلام لأول مرة في قناة روتانا، كمقدمة ومنتجة لبرنامج (Fashion Time) استمرت لمدة أربع سنوات، وشاركت في لجنة التحكيم لاكتشاف المواهب مع مجلة Vogue بنسختها الإيطالية في زيارتها للسعودية عام 2015.

انضمت سارة مراد لأسرة البرنامج الشهير “صباح الخير يا عرب”ولفتت الأنظار منذ الحلقة الأولى عندما أزالت مكياجها بالكامل على الهواء، إيماناً منها بفكرة أن الفتاة يجب عليها تقبل نفسها كما هي بكل ثقة.

وايضا شاركت في تقديم برنامج فرسان الصيد ،و برنامج المقالب “رامز عقله طار” وكانت مقدمة حفل صوت الأرض لتكريم الفنان السعودي الراحل طلال مداح، وأجرت أول تغطية لقيادة المرأة في المملكة العربية المملكة السعودية ومؤخرًا قدمت البرنامج الشهير بنسخته الأولى “سعودي آيدول”.

وتم اختيارها سفيرة لماركة Nuxe الفرنسية لمستحضرات التجميل، كما شاركت في لجنة تحكيم في مؤسسة العطور عام 2014.