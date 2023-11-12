الزمالك يسابق الزمن لإنهاء أزمة إيقاف القيد
يواجه نادي الزمالك أزمة في حل مشكلة إيقاف القيد، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بسبب الظروف المادية الصعبة.
وقال الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "على الرغم من رفع الحجز من الأرصدة إلا أنه الحسابات خاوية، وبالتالي يعكف مجلس الإدارة على حل الأزمة بكل الطرق".
وأضاف أمير هشام: "الأولوية لدى المجلس في الوقت الحالي، هي صرف مستحقات اللاعبين المتأخرة خلال أسبوعين بالإضافة إلى حل أزمة القيد".
واختتم: "عمرو أدهم عضو مجلس الإدارة، تواصل مع سبورتنج لشبونة وخالد بوطيب لاعب الفريق السابق وغيرهم من اللاعبين أصحاب المستحقات لدى النادي، من أجل تسوية الأمور وتقسيط الغرامات الموقعة على النادي".