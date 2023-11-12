"الجمعيات الأهلية وتعزيز فرص المشاركة السياسية للمرأة" ندوة نظمها مركز إعلام منفلوط

نظم مركز إعلام منفلوط التابع لقطاع الإعلام الداخلي بالهية العامة للاستعلامات ندوة توعوية تثقيفية بعنوان “الجمعيات الأهلية وتعزيز فرص المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات الرئاسية القادمة” في إطار حملة “صوتك مستقبلك .. انزل وشارك” التي أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات مطلع شهر أكتوبر

حاضر في اللقاء دكتور محمد السمانى دكتوراه فى تنمية المجتمع والشيخ حسن أحمد ريان أمام وخطيب بإدارة أوقاف منفلوط

وقد استهلت اللقاء مدير مركز إعلام منفلوط بتوضيح دور قطاع الإعلام الداخلي في التوعية والتثقيف في كل القضايا المجتمعية التي تهم الدولة

أكد الكتور محمد علي دور المرأة الهام والفعال في تحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية ودورها السياسي البناء وضرورة المشاركة الايجابية وتوضيح أهمية صوتها في تحديد مسيرة الدولة و في تحديد المرشح الرئاسي القادم وان نزول الانتخابات مظهر حضاري ودليل علي الديمقراطية والقضاء علي الشائعات التي تحيط بمصر

وأشار الشيخ حسن ان الادلاء بصوتك واجب وطن وديني وان عدم الذهاب الي صناديق الانتخاب يعتبر كتمان للشهادة فيه ذنب واثم عظيم وحضر اللقاء عدد كبير من سيدات المترددات علي الجمعية وبحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد مصطفي

وفي نهاية اللقاء أكد جموع الحاضرين علي ضرورة الادلاء بأصواتهم وهذا دليل علي أمن واستقرار الدولة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة