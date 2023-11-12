ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومى بالمراكز التكنولوجية بالبحيرة

أكدت الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على حرص الدولة على نشر ثقافة التميز ورفع الوعي بموضوعات التميز المؤسسي بهدف ترسيخ مبادئ وقيم التميز في كافة القطاعات من أجل تحسين جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية بما يتفق مع رؤية مصر 2030،مشيرة إلى تقديم كافة سبل الدعم الفنى اللازم للمراكز التكنولوجية لتطبيق منظومة الجوائز الداخلية.

أشار ياسر أبو همام مدير المركز التكنولوجي بديوان عام محافظة البحيرة أنه تم اليوم عقد ورشة عمل لفريق جائزة التميز الحكومى للمراكز التكنولوجية وذلك بمكتبة مصر العامة بدمنهور لتوضيح وشرح عملى لمعاير ملف الجائزة وكيفية استيفاء معاير التميز السبع بالطرق الصحيحة .

يأتى ذلك فى اطار التوسع فى تفعيل نظام جوائز التميز الداخلى بالمؤسسات الحكومية و تعميق ثقافة التميز وتعزيز روح التنافسية لتسهم فى تنمية القدرات البشرية، وإحداث نقلة نوعية فى الأداء المؤسسى لتحقيق جودة حياة المواطن وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة المصرية.