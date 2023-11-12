محافظ المنيا: رفع درجة الإستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيئ

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، رفع درجة الإستعداد القصوى ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة ، تحسباً لموجة التقلبات الجوية، والتي من المتوقع حدوثها خلال موسم الشتاء، بما يضمه من أحداث عارضة وتغيرات مناخية مفاجئة، مع اتخاذ كل اجراءات الحيطة والحذر ، وفقاً للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، وذلك ضمن الإستعدادات المبكرة لفصل الشتاء ، وموسم سقوط الأمطار.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية، بمتابعة تنفيذ خطة المحافظة الشاملة ، واتخاذ التدابير اللازمة ، بالتنسيق مع مديرية الموارد المائية والري ، لمواجهة أية أزمات طقسية أو سيول ، بالإضافة، لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري ، بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول (طبيعية / صناعية)، والعمل على تطهير مجراها ، لضمان سريان المياه من بدايتها حتى مكان الصرف النهائي ، مع إيجاد البديل للغير صالحة و تقوية الجسور الضعيفة ، موجها شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بتجهيز سيارات الكسح و شفط المياه ، لتصريف مياه الأمطار ، مع التأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحى ، وأنها تعمل بكامل طاقاتها مع استمرار عمليات تطهير المحطات.

ووجه المحافظ الوحدات المحلية ، بإعداد التجهيزات الخاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل ، و تكثيف المرور على جميع مخرات السيول والمجاري المائية بنطاق المحافظة ، للتأكد من جاهزيتها وازالة التعديات عليها، فضلاً عن التنسيق مع مسئولى شركة الكهرباء لمراجعة أعمدة الإنارة ، والتأكد من عزلها وعدم وصول أي مصدر كهربي لها ؛ حفاظا على أرواح المواطنين ، والعمل على استمرار التيار الكهربائي ، وإيجاد حلول بديلة حالة فصل الخدمة ، وبصفة خاصة في المنشآت الحيوية ، من المستشفيات والمخابز والنقاط الأمنية.

وأكد المحافظ، استمرار عمل غرفة العمليات الرئيسية على مدار الساعة ، لتلقي أي بلاغات لسرعة اتخاذ القرار المناسب ، مكلفاً مسئولي إدارة الأزمات بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية ، بالمتابعة المستمرة لمخرات السيول ، والتأكد من جاهزية المعدات وفرق الطوارئ ، لمواجهة أي مستجدات قد تنتج عن حالة عدم الإستقرار في الأحوال الجوية ، وإعداد تقارير بذلك بالتنسيق مع القطاعات المختلفة.