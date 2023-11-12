مياه الفيوم تراجع كافة الاستعدادات لمواجهة حالة الطقس السيئ

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، استمرار قيام الشركة بأعمال صيانة دورية لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي والتطهير الدائم لشبكات الصرف الصحي بمختلف أنحاء المحافظة وصيانة سيارات ومعدات وآلات كسح مياه الأمطار.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذي عقده المهندس محمد عبد الجليل النجار بمكتبه بمقر الشركة بمحطة مياه قحافة ،بحضور الدكتور جمال جابر رئيس قطاع الصرف الصحي والمهندسة عفاف فكري مدير عام المشروعات بالشركة ومهندسي القطاع لمتابعة مدى الجاهزية والاستعداد لاستقبال موسم الأمطار .

الاستعداد لفصل الشتاء

وأوضح "النجار " أن تلك الإجراءات تأتي في ضوء تكليفات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان والتي تنص على ضرورة اتخاذ الإجراءات والاستعدادات الاستباقية لاستقبال فصل الشتاء والأمطار والسيول المتوقعة والانتهاء من تطهير وصيانة جميع شبكات الصرف الصحي ومحطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية وصيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية وضع خطط لتمركز المعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكباري وتجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة علاوة على التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها و رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 والتنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه،امس خلال زيارته للفيوم وعلى ضفاف بحيرة قارون بمركز سنورس، اصطفافاً للمعدات الخاصة بالمراكز والجهات القائمة على خدمات المرافق المختلفة، للوقوف على مدى جاهزية أجهزة المحافظة لموسم الأمطار، ومجابهة الأزمات والكوارث.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الحرص دوماً على التأكد من جاهزية كافة المعدات واستعدادها للتدخل عند حدوث أي أزمة أو كارثة طبيعية، للسيطرة عليها، مع متابعة ربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.

وتفقد رئيس الوزراء جانباً من المركبات والسيارات والمُعدات المُصطفة، والتي تتبع المراكز الستة بمحافظة الفيوم، وكذا الشركات ذات الصلة بخدمات المرافق، مثل شركات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، وقطاع الاسعاف، واستمع مدبولي لشرح من محافظ الفيوم حول تجهيزاتها وأدوارها، ومدى كفاءتها الفنية لأداء مهامها.

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